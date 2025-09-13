  1. استانها
  2. فارس
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

۴۶ هزار دانش‌آموز نیازمند فارس بسته حمایتی دریافت می‌کنند

شیراز-مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: ۴۶ هزار بسته لوازم تحصیلی با ارزشی بیش از یک میلیون تومان برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موصلی ظهر شنبه در همایش یاوران وقف فارس از طرح حمایتی گسترده‌ای با عنوان «مهر علم» در استان فارس خبر داد و گفت: طی این طرح، ۴۶ هزار بسته لوازم تحصیلی، شامل نوشت‌افزار و ملزومات ضروری برای دانش‌آموزان در مقاطع مختلف، بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده و ارزش تقریبی هر بسته بیش از یک میلیون تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: این اقدام خداپسندانه، با مشارکت فعال اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس و کمیته امداد امام خمینی (ره) به ثمر نشسته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس افزود: بخشی از هزینه‌های این بسته‌ها از محل درآمدهای حاصل از موقوفات مرتبط با امور آموزشی تأمین شده و مابقی توسط کمیته امداد پرداخت گردیده است.

وی بر اهمیت پایبندی به نیات واقفان و اجرای دقیق مفاد وقف‌نامه‌ها تأکید و این همکاری مشترک را عاملی کلیدی در پوشش نیازهای دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید دانست.

کد خبر 6588171

