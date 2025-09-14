به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی فارس با اشاره به عملکرد این استان در حوزه اشتغال، گفت: استان فارس طی پنج ماه نخست سال جاری، موفق به کسب رتبه پنجم کشور در زمینه ایجاد و ثبت اشتغال شده است.

وی ادامه داد: رتبه نخست متعلق به استان تهران است که به دلیل شرایط خاص و منحصر به فرد خود، قابل مقایسه با سایر استان‌ها نیست.

استاندار فارس افزود: رتبه‌های دوم تا چهارم نیز به استان‌هایی تعلق دارد که از منابع نفتی برخوردارند و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش نفت در آن‌ها صورت گرفته است.

امیری گفت: استان فارس، در مقایسه با استان‌هایی که فاقد منابع نفتی هستند و وزارت نفت در آن‌ها سرمایه‌گذاری نکرده، در صدر جدول قرار دارد؛ این موفقیت حاصل تلاش هماهنگ و مؤثر مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان است که توانسته‌اند چنین جایگاهی را برای فارس رقم بزنند.

وی به عملکرد نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اشاره کرد و ادامه داد: علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، در ۲۲ بهمن‌ماه سال گذشته، شاهد برگزاری جشن خروج بیش از پنج هزار نفر از پوشش کمیته امداد بودیم؛ اما متأسفانه، آمارهای اخیر نشان می‌دهد که مجدداً گروهی دیگر تحت پوشش این نهاد قرار گرفته‌اند. این امر بیانگر آن است که تحریم‌های ظالمانه، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشته و مسئله اشتغال را با چالش‌هایی جدی مواجه ساخته است.

وی ادامه داد: مهاجرت‌های صورت‌گرفته از روستاها به شهرها و اسکان روستاییان در حاشیه شهرهای بزرگ، از جمله عواملی است که موجب شده تعداد بیشتری از افراد نیازمند، تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرند.

استاندار فارس با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، افزود: بیش از ۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای تهیه لوازم‌التحریر دانش‌آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی تصویب شده است. همچنین، برای دانش‌آموزانی که تحت پوشش این نهادها نیستند، منابعی از محل کمک‌های مردمی و خیرین در نظر گرفته شده تا در آغاز سال تحصیلی جدید، این اقلام در اختیار آنان قرار گیرد.

امیری همچنین به موضوع کاهش فقر به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی استان فارس اشاره کرد و گفت: از ابتدای آغاز به کار در استان، کاهش فقر در دستور کار قرار گرفت و امروز نیز این موضوع در نشست شورای برنامه‌ریزی استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با فقر، مأموریتی فرابخشی است، ادامه داد: لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب یک مجموعه هماهنگ، با همکاری و هم‌افزایی، در جهت تحقق این هدف گام بردارند.