آغاز نخستین چرخه ارزیابی ملی جایزه اطلس در حوزه ژئوماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مراسم رونمایی از «جایزه ملی فناوری و نوآوری ژئوماتیک اطلس» در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو و با حضور رئیس سازمان جغرافیای کشور، قائم‌مقام ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هوافضا، حمل‌ونقل و شهری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مدیرکل تجاری‌سازی ودجا، رئیس جامعه صنفی نقشه‌برداران ایران، دبیر انجمن جغرافیای ایران، دبیر انجمن ژئوپلتیک ایران، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، رئیس مرکز نوآوری ژئوماتیک سپهر و جمعی از فعالان زیست‌بوم ژئوماتیک ایران برگزار شد.

این رویداد آغاز رسمی نخستین چرخه ارزیابی ملی جایزه اطلس در حوزه ژئوماتیک را رقم زد.

این جایزه به‌عنوان نخستین زیرساخت ملی برای شناسایی و ارزیابی استاندارد فعالان فناوری در ایران طراحی شده است. تمرکز این جایزه بر حوزه راهبردی ژئوماتیک است؛ حوزه‌ای که نقش بنیادین در تحلیل داده‌های مکانی، برنامه‌ریزی توسعه، مدیریت زیرساخت‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان دارد.

هدف از اجرای این جایزه، ترسیم نقشه‌ای واقع‌بینانه از توانمندی‌های کشور، معرفی بازیگران برتر و ایجاد سازوکاری قابل اتکا برای اعتمادسازی و اتصال هوشمند میان نخبگان، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است.

بسته‌های حمایتی و توانمندسازی این جایزه طیف گسترده‌ای از خدمات را شامل می‌شود؛ از اتصال شرکت‌ها و تیم‌های نوآور ژئوماتیک به پروژه‌های ملی، سازمانی و بین‌المللی گرفته تا مشارکت در حل مسائل پیچیده کسب‌وکاری. همچنین امکان جذب سرمایه تخصصی، سرمایه‌گذاری و مشارکت در توسعه محصولات مکان‌محور، ارتقای اعتبار حرفه‌ای، برندینگ تخصصی و عضویت در باشگاه نوآوران اطلس نیز از جمله مزایای کلیدی این جایزه است.

جامعه هدف این دوره شامل تمام افراد حقیقی و شرکت‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زیست‌بوم ژئوماتیک کشور است؛ از اساتید و اعضای هیئت‌علمی، نخبگان و متخصصان، شرکت‌های فناور، مؤسسات و مراکز آموزشی و تحقیقاتی و مهندسان مشاور تا استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های هوش مکانی، سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، سنجش‌ازدور (RS)، فتوگرامتری، ژئودزی، ناوبری و سایر زیرشاخه‌های تخصصی ژئوماتیک.فرایند شرکت در این جایزه چهار مرحله دارد: ثبت‌نام و خوداظهاری رایگان، درخواست ارزیابی تفصیلی و داوری حرفه‌ای، اعلام نتایج و برگزاری رویداد پایانی، و تخصیص بسته‌های حمایتی براساس رتبه کسب‌شده، ارزیابی‌ها بر پایه مدل استاندارد اطلس و مبتنی بر دو شاخص کلیدی ظرفیت (توان بالقوه) و اثرگذاری (دستاوردهای بالفعل) انجام می‌شود.

هیئت داوران نیز متشکل از اساتید برجسته، مدیران ارشد صنایع و متخصصان حوزه‌های مرتبط است. در جریان این مراسم اعلام شد که تمامی شرکت‌کنندگان، پس از طی مرحله ارزیابی تفصیلی، گواهی رسمی رتبه اطلس و گزارش تحلیلی ارزیابی خود را دریافت خواهند کرد.

همچنین تندیس ویژه «پدیده نوآور سال» به شرکتی تعلق خواهد گرفت که بالاترین میزان اثرگذاری را نسبت به ظرفیت موجود خود ایجاد کرده باشد.

با رونمایی رسمی این جایزه، فرآیند ثبت‌نام از ابتدای آذرماه آغاز خواهد شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به وب‌سایت رسمی جایزه اطلس به نشانی https://atlaseco.io/geo-awardمراجعه کنند.