  1. استانها
  2. گلستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

ایران در جنگ ۱۲ روزه اوج بصیرت و شجاعت ملت را به جهان نشان داد

گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ملت ایران پس از جنگ ۱۲روزه ثابت کردندکه با ایمان،آگاهی و ولایت‌مداری، نه‌تنها تحت فشار دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کنند بلکه با قدرت بیشتری در صحنه می‌مانند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شهید آبروی محله در محله شهید مدافع حرم شیبانی شهر فاضل‌آباد برگزار شد و مردم این منطقه با حضور گسترده خود بار دیگر بر تداوم راه شهدا تأکید کردند.

در این مراسم حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه‌های معنوی و فرهنگی با محوریت شهدا اظهار کرد: زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان، عامل تقویت ایمان و وحدت در جامعه است.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: دشمنان داخلی و خارجی با فشارهای اقتصادی، جنگ‌های مختلف و عملیات روانی فراوان درصدد بودند که ملت ایران را از پا درآورند، اما ملت ما بیدارتر شده‌اند و با ایمان و وفاداری بیشتر در صحنه ایستاده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین به رخدادهای اخیر منطقه اشاره کرد و افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، مردم ایران بار دیگر اوج بصیرت، شجاعت، ولایت‌مداری و وفاداری خود را به جهانیان نشان دادند.

مردم و خانواده شهدا با حضور معنوی خود، یاد و نام شهید مدافع حرم شیبانی را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.

