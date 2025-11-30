ایران در جنگ ۱۲ روزه اوج بصیرت و شجاعت ملت را به جهان نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شهید آبروی محله در محله شهید مدافع حرم شیبانی شهر فاضلآباد برگزار شد و مردم این منطقه با حضور گسترده خود بار دیگر بر تداوم راه شهدا تأکید کردند.
در این مراسم حجتالاسلام عباسعلی گرزین با قدردانی از برگزارکنندگان برنامههای معنوی و فرهنگی با محوریت شهدا اظهار کرد: زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان، عامل تقویت ایمان و وحدت در جامعه است.
وی با اشاره به تلاشهای دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: دشمنان داخلی و خارجی با فشارهای اقتصادی، جنگهای مختلف و عملیات روانی فراوان درصدد بودند که ملت ایران را از پا درآورند، اما ملت ما بیدارتر شدهاند و با ایمان و وفاداری بیشتر در صحنه ایستادهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین به رخدادهای اخیر منطقه اشاره کرد و افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، مردم ایران بار دیگر اوج بصیرت، شجاعت، ولایتمداری و وفاداری خود را به جهانیان نشان دادند.
مردم و خانواده شهدا با حضور معنوی خود، یاد و نام شهید مدافع حرم شیبانی را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.
