https://mehrnews.com/x39LDD ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۴ کد خبر 6676280 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۴ آغاز بارش باران در مشهد مشهد- بارش باران پاییزی از بامداد چهارشنبه ۱۲ آذر در مشهد مقدس آغاز شد. دریافت 7 MB کد خبر 6676280 کپی شد مطالب مرتبط رضایی پور:باران خراسان رضوی را فرا می گیرد؛کاهش ۷ درجه ای دمای هوا تصاویری از بارش باران پاییزی در مشهد غیوری خواه:دمای هوا در خراسان رضوی کاهش می یابد؛بارش باران و برف بارش باران با احتمال آب گرفتگی معابر در خراسان رضوی بارش باران پاییزی در حرم مطهر امام رضا(ع) حال و هوای بارانی حرم مطهر امام رضا(ع) کاهش ۱۳ درجهای دمای هوا در مشهد برچسبها بارش باران مشهد فصل پاییز
نظر شما