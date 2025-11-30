  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

۳۲۰ دستگاه ماشین آلات عمرانی تحویل شهرداری‌های هرمزگان شد

بندرعباس- طی مراسمی با حضور استاندار هرمزگان ۳۲۰ دستگاه ماشین آلات عمرانی تحویل شهرداری‌های هرمزگان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقی پور عصر یکشنبه در آئین رونمایی از ماشین آلات شهرداری‌های هرمزگان، اظهار کرد: یکی از چالش‌های همیشگی حوزه مدیریت شهری و روستایی موضوع ماشین آلات بوده است و همواره دهیاران در این حوزه دغدغه داشتند.

وی افزود: در دو سال گذشته توانستیم بخشی از نیازهای شهرداری‌ها و تأمین ماشین‌آلات را محقق کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: امروز ۱۲۰ دستگاه به نمایندگی از ۳۲۰ دستگاه ماشین آلات تحویل خواهد شد و در چند سال گذشته تقریباً همه شهرداری‌های استان چندین ماشین آلات دریافت کرده‌اند و انقلابی در این حوزه اتفاق افتاده است.

صادقی پور عنوان کرد: تأمین این ماشین آلات با پیگیری و تعاملات در سطح کشور انجام شده است و به هیچ وجه سهمیه‌ای نبوده است.

وی افزود: امروز در بسیاری از شهرهای کوچک به اندازه کافی ماشین آلات آتش نشانی و عمرانی وجود دارد.

خبر در حال تکمیل است....

