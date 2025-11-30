به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقی پور عصر یکشنبه در آئین رونمایی از ماشین آلات شهرداری‌های هرمزگان، اظهار کرد: یکی از چالش‌های همیشگی حوزه مدیریت شهری و روستایی موضوع ماشین آلات بوده است و همواره دهیاران در این حوزه دغدغه داشتند.

وی افزود: در دو سال گذشته توانستیم بخشی از نیازهای شهرداری‌ها و تأمین ماشین‌آلات را محقق کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: امروز ۱۲۰ دستگاه به نمایندگی از ۳۲۰ دستگاه ماشین آلات تحویل خواهد شد و در چند سال گذشته تقریباً همه شهرداری‌های استان چندین ماشین آلات دریافت کرده‌اند و انقلابی در این حوزه اتفاق افتاده است.

صادقی پور عنوان کرد: تأمین این ماشین آلات با پیگیری و تعاملات در سطح کشور انجام شده است و به هیچ وجه سهمیه‌ای نبوده است.

وی افزود: امروز در بسیاری از شهرهای کوچک به اندازه کافی ماشین آلات آتش نشانی و عمرانی وجود دارد.

