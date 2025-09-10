به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیته ملی وام استانی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ با حضور صفر صادقی پور، معاون عمرانی استانداری هرمزگان و رئیس کمیته ملی وام تحصیلات پست بانک، فرمانداران شهرستان‌های استان و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار شد.

در این جلسه اعتبارات بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان جهت حمایت از طرح‌های درآمدزایی دهیاری‌ها و خرید ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در حوزه خدمات زیربنایی و پسماند بررسی و مصوب شد. این اعتبارات از محل منابع پست بانک و با ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها تخصیص یافته است.

صفر صادقی پور با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات روستایی عنوان کرد: طرح‌های درآمدزایی علاوه بر افزایش بهره‌وری دهیاری‌ها، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود مدیریت پسماند ایفا خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های بالقوه روستاهای استان، حمایت از خرید ماشین‌آلات خدماتی عمرانی و ایجاد طرح‌های درآمدزایی در حوزه گردشگری و خدمات زیربنایی از اولویت‌های کمیته است.

بر اساس مصوبات این کمیته، ۱۳۰ طرح در حوزه‌های مختلف خرید ماشین‌آلات و توسعه خدمات روستایی به مرحله اجرا خواهد رسید که تأثیر قابل توجهی بر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان استان هرمزگان خواهد داشت.