۱۰۰ میلیارد تومان برای درآمدزایی دهیاری‌های هرمزگان اختصاص یافت

بندرعباس- معاون عمرانی استانداری هرمزگان از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای درآمدزایی دهیاری‌های هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیته ملی وام استانی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ با حضور صفر صادقی پور، معاون عمرانی استانداری هرمزگان و رئیس کمیته ملی وام تحصیلات پست بانک، فرمانداران شهرستان‌های استان و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار شد.

در این جلسه اعتبارات بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان جهت حمایت از طرح‌های درآمدزایی دهیاری‌ها و خرید ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در حوزه خدمات زیربنایی و پسماند بررسی و مصوب شد. این اعتبارات از محل منابع پست بانک و با ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها تخصیص یافته است.

صفر صادقی پور با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات روستایی عنوان کرد: طرح‌های درآمدزایی علاوه بر افزایش بهره‌وری دهیاری‌ها، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود مدیریت پسماند ایفا خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های بالقوه روستاهای استان، حمایت از خرید ماشین‌آلات خدماتی عمرانی و ایجاد طرح‌های درآمدزایی در حوزه گردشگری و خدمات زیربنایی از اولویت‌های کمیته است.

بر اساس مصوبات این کمیته، ۱۳۰ طرح در حوزه‌های مختلف خرید ماشین‌آلات و توسعه خدمات روستایی به مرحله اجرا خواهد رسید که تأثیر قابل توجهی بر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان استان هرمزگان خواهد داشت.

