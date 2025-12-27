به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن در نشست صمیمی با سرمایهگذاران و مدیران عامل شرکتهای بخش خصوصی فعال در حملونقل ریلی و قطارهای حومهای، با تأکید بر ضرورت گسترش قطارهای حومهای، گفت: این بخش یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش ترافیک و تصادفات جادهای، بهینهسازی مصرف سوخت و پاسخگویی به تقاضای روزافزون مردم در سفرهای کوتاه است.
وی توسعه قطارهای حومهای را از اولویتهای اصلی شبکه ریلی کشور عنوان کرد و افزود: این نوع حملونقل نقش مؤثری در کاهش ترافیک جادهای، کاهش تصادفات و صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت ایفا میکند.
ذاکری با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر توسعه قطارهای حومهای بیان کرد: گسترش این ناوگان نیازمند برنامهریزی هدفمند، توسعه زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی است.
مدیرعامل راهآهن با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی و سرمایهگذاری در این حوزه، اظهار کرد: مشارکت سرمایهگذاران میتواند شتاب توسعه قطارهای حومهای را افزایش داده و زمینه نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کند.
وی همچنین ساخت و توسعه ایستگاههای مرتبط با قطارهای حومهای را از الزامات این مسیر دانست و خاطرنشان کرد: استقبال گسترده مردم از این قطارها نشاندهنده نیاز واقعی جامعه به حملونقل ریلی ایمن، سریع و مقرونبهصرفه در سفرهای روزانه است.
در ادامه این نشست، میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل راهآهن، با اشاره به بازدید اخیر رئیسجمهور از امکانات و زیرساختهای راهآهن، از جمله قطارهای حومهای تهران، مرکز لجستیک آپرین و کنترل مرکزی راهآهن، گفت: این بازدید نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه حملونقل ریلی و ارتقای خدمات به شهروندان است.
وی ادامه داد: رئیسجمهور بر اهمیت توسعه حملونقل ریلی، بهویژه در بخش حومهای، به دلیل مزایای متعدد آن تأکید ویژه داشته و دستورات لازم برای تسریع در این زمینه را صادر کرده است.
موسوی با بیان اینکه شرکت راهآهن آمادگی کامل برای همکاری با بخش خصوصی را دارد، از شرکتهای خصوصی خواست با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و ارائه بستههای پیشنهادی در بخش زیرساخت و یا بهرهبرداری، به توسعه بخش حملونقل ریلی حومهای کمک کنند.
قائممقام مدیرعامل راهآهن در پایان خاطرنشان کرد: همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی میتواند نقش بسزایی در تحقق اهداف دولت در حوزه حملونقل ریلی ایفا کند.
