جاده چالوس ۱۰ روز بسته می‌شود

کرج - سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از مسدودیت محورهای کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال طی ۱۰ تا ۱۹ آذرماه به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای خبر داد.

داریوش باقرجوان در گفت و گو با خبرنگار مهر با ارائه گزارش شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی، اعلام کرد: در حال حاضر تمامی محورهای استان فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در اغلب مسیرها به‌صورت عادی و روان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای در محورهای قدیم کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال، افزود: این محورها از ۱۰ آذر لغایت ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ در مسیر رفت‌وبرگشت مسدود خواهند بود.

سرپرست راهداری البرز تأکید کرد: در این ایام تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام خواهد شد و رانندگان لازم است سفرهای خود را متناسب با این محدودیت‌ها مدیریت کنند.

باقرجوان درباره وضعیت ترافیکی فعلی نیز گفت: تردد در محورهای کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال عادی و روان گزارش‌شده است.

وی در خاتمه افزود: آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل آرامستان بهشت سکینه تا پل کردان، ترافیک سنگین و در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز از پایانه شهید کلانتری تا استاندارد ترافیک سنگین و در ادامه تا ساسانی نیمه سنگین گزارش می‌شود و سایر محورهای مواصلاتی استان دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند.

      در سال ، دهها بار جاده چالوس مسدود میشود . امان از تحریم ، امان از بی پولی . کاش روزی برسد که ارزش پول ملی به شرایط قبل برگردد و‌ کشور غنی شود و پروژه های ملی به شکل مطلوب به سرعت تکمیل شود . چرا ایرانی که سراسر خاکش ذخایر بسیار ارزشمند معدنی است باید اینقدر از همسایگان خود عقب باشد !!!

