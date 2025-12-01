وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی البرز اعلام شد

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و تردد در محورهای شمالی نیز بدون ترافیک گزارش‌شده است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا ساسانی سنگین است اما سایر محورهای استان دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند.

سرپرست اداره کل راهداری البرز همچنین در خاتمه یادآور شد: تردد در محورهای کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال (مسیر رفت‌وبرگشت) تا ساعت ۱۹ ممنوع است.