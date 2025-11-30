نظری جویباری: دوست داشتیم جای دیگری با پرسپولیس بازی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری پس از پیروزی یک بر صفر استقلال مقابل فولاد گفت: خوشحالیم این برد را کسب کردیم و با روحیه مضاعف برای دربی آماده می‌شویم. در دربی رفت هم میزبان پرسپولیس است و می‌رویم تا سه امتیاز این بازی را بگیریم

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در خصوص درخواست این باشگاه برای لغو مسابقه امروز تاکید کرد: ما نمی‌خواستیم لغو شود و فقط گفتیم اگر بدون تماشاگر برگزار شود، بازی نمی‌کنیم و تلاش کردیم تا با هواداران بازی کنیم.

او در خصوص میزبانی اراک از دربی تصریح کرد: ما میزبان نیستیم و پرسپولیس تصمیم گیری کرده است. ما دوست داشتیم در شیراز یا مشهد که استادیوم خوبی داشتند بازی کنیم اما متأسفانه نشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت پردنده های این باشگاه در دادگاه عالی ورزش گفت: دادگاه عالی ورزش هنوز پاسخی در این زمینه نداده است.