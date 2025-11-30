زمستان سخت استقلال و تراکتور از راه رسید؛ زمان به سود پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک‌شدن مسابقات تیم ملی در مسیر انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، سازمان لیگ برنامه‌ای فشرده و متراکم را تدوین کرده که چهار مدعی سنتی قهرمانی همچون پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان را در زمستان سال جاری با چالش‌های متعدد روبرو می‌کند.

این شلوغی تنها به مسابقات لیگ محدود نیست؛ زیرا مرحله یک شانزدهم و یک هشتم نهایی جام حذفی نیز دقیقاً در همین بازه برگزار می‌شود و بر فشار بدنی و ذهنی بازیکنان می‌افزاید.

در ادامه، برنامه کامل هر تیم در لیگ و حذفی به‌صورت تفکیک‌شده بررسی شده و مشخص می‌شود کدام تیم در زمستان بیشترین و کمترین استراحت را دارد.

منظم‌ترین تقویم با چالش جام حذفی برای پرسپولیس

پرسپولیس در ظاهر، متعادل‌ترین برنامه لیگ را دارد و پس از بازی هفته چهاردهم در ۲۳ آذر، یک فاصله ۱۲ روزه تا دیدار هفته پانزدهم پیش‌ِرو دارد.

اما این وقفه تنها روی کاغذ و در لیگ برتر برای این تیم طولانی است، زیرا پرسپولیس در اواخر آذرماه یک دیدار حساس در مرحله یک شانزدهم جام حذفی مقابل تراکتور خواهد داشت. دیداری که انرژی زیادی از تیم می‌گیرد و تأثیر مهمی بر روند آماده‌سازی سرخپوشان پیش از شروع دی‌ماه دارد.

پس از جام حذفی، پرسپولیس دوباره وارد ریتم متعادل لیگ می‌شود و تا پایان دی فشار بسیار شدیدی را تجربه نمی‌کند، مگر در فاصله کوتاه پنج‌روزه بین بازی با فجر سپاسی و دیدار سنگین مقابل سپاهان که برای اوسمار ویه‌را و این تیم سرنوشت ساز است.

با وجود مسابقه جام حذفی، پرسپولیس همچنان منظم‌ترین و کم‌فشارترین تقویم زمستانی را دارد و یکی از بیشترین فرصت‌های ریکاوری را میان چهار تیم در اختیار دارد.

فشردگی شدید استقلال با ورود به فصل زمستان

استقلال پیش از ورود به دی‌ماه، با چالشی جدی روبه‌رو است. این تیم ابتدا به مصاف خیبر در تاریخ ۲۴ آذر می‌رود. آبی پوشان سپس در ۲۸ یا ۲۹ آذر در یک هشتم نهایی جام حذفی به میدان می‌روند و سپس باید بلافاصله برای بازی برگشت با المحرق در لیگ قهرمانان آسیا ۲ در تاریخ سوم دی ماه آماده شوند. پس از آن نیز در ۷ دی برابر گل‌گهر قرار می‌گیرند. چنین فشردگی‌ای باعث می‌شود استقلال عملاً در طول دو هفته ۴ مسابقه سنگین انجام دهد.

پس از دیدار گل‌گهر نیز تنها چهار روز زمان باقی‌ست تا در ۱۱ دی معوقه حساس برابر سپاهان در نقش‌جهان برگزار شود. این ترکیب مسابقات استقلال را در سخت‌ترین شرایط ممکن قرار داده است.

استقلال با اختلاف، پرفشارترین تقویم را دارد. ترکیب لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی کوچک‌ترین فرصت تنفس را برای این تیم باقی نمی‌گذارد و آبی‌ها کمترین زمان استراحت را میان چهار تیم بزرگ تجربه می‌کنند.

تراکتور مثل استقلال

شاید تراکتور در نگاه اول برنامه‌ای متعادل در لیگ برتر دارد اما بازی با پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم جام حذفی و همچنین دیدار اول دی ماه در هفته ششم لیگ نخبگان یکی از سخت‌ترین برنامه‌ها را پیش روی شاگردان اسگوچیچ گذاشته است.

تراکتور پس از بازی لیگ در ۲۳ آذر، باید در فاصله‌ای کوتاه خود را برای مسابقه حساس جام حذفی مقابل پرسپولیس آماده کند و سپس در اول دی مقابل ادلجیل میزبانی کند و پس آن دوباره در ششم دی ماه برابر شمس‌آذر قرار گیرد.

چالش اصلی تراکتور در فاصله ۶ تا ۱۰ دی است که در آن چهار روزه باید دو بازی انجام دهد که یکی از آن‌ها مسابقه معوقه برابر ملوان است.

از این رو مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر کار بسیار سختی در ۲ ماه پیش رو دارد تا بتواند در سه جبهه موفق شود.

تقویم نسبتاً منظم سپاهان

سپاهان نیز مانند استقلال باید در ۲۸ یا ۲۹ آذر در مرحله یک هشتم جام حذفی شرکت کند.

بین دو بازی مهم لیگ یعنی فولاد و چادرملو، دیدار جام حذفی قرار می‌گیرد که تمرکز تیم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اما به‌جز این مقطع، برنامه سپاهان از نظم خوبی برخوردار است:

پس از دیدار با استقلال در معوقه هفته دهم (۱۱ دی)، این تیم یک وقفه ۱۶ روزه تا دیدار با ملوان دارد که به کادرفنی اجازه بازگرداندن شادابی و آمادگی جسمانی بازیکنان را می‌دهد. با وجود جام حذفی، سپاهان در زمستان یکی از متعادل‌ترین برنامه‌ها را دارد. نه فشردگی بسیار سنگین تجربه می‌کند و نه استراحت بیش از حدی را و همچون استقلال و تراکتور در فشار نخواهد بود.