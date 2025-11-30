مدارس قم فردا دوشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قم یکشنبه شب ۹ آذر ۱۴۰۴ در سالن جلسات اداره کل محیط زیست استان قم برگزار شد.



این جلسه به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان قم، به بررسی وضعیت کیفیت هوای استان و پیش‌بینی‌های کارشناسان برای روز آینده اختصاص یافت.



نتیجه بررسی‌های کمیته منجر به تصمیم برای تعطیلی مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه شد.



این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از اثرات زیانبار آلودگی هوا اتخاذ شده است.



تعطیلی اعلام شده تنها شامل مدارس می‌شود و دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت و در این تصمیم جای نمی‌گیرند.