  1. استانها
  2. قم
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

مدارس قم فردا دوشنبه تعطیل شد

مدارس قم فردا دوشنبه تعطیل شد

قم- کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قم تصمیم گرفت مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه تعطیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قم یکشنبه شب ۹ آذر ۱۴۰۴ در سالن جلسات اداره کل محیط زیست استان قم برگزار شد.

این جلسه به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان قم، به بررسی وضعیت کیفیت هوای استان و پیش‌بینی‌های کارشناسان برای روز آینده اختصاص یافت.

نتیجه بررسی‌های کمیته منجر به تصمیم برای تعطیلی مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه شد.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از اثرات زیانبار آلودگی هوا اتخاذ شده است.

تعطیلی اعلام شده تنها شامل مدارس می‌شود و دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت و در این تصمیم جای نمی‌گیرند.

کد خبر 6673500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها