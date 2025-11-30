به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی پور عصر یکشنبه در اختتامیه شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج خراسان رضوی با عنوان «سودای عشق» در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، اظهار کرد: حضور پیشکسوتان، هنرمندان جوان و برگزارکنندگان در کنار هم، این جشنواره را به رویدادی ارزشمند و اثرگذار تبدیل کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از جشنوارههای هنری بسیج در استان گفت: جایگاه هنر در انتقال مفاهیم و ارزشهای فرهنگی و انقلابی نقش بسزایی دارد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی هنر را از قدیمیترین و مؤثرترین ابزارهای بیان احساسات، انتقال پیام و ترسیم وضعیت اجتماعی دانست و افزود: هنرهای بصری مانند تئاتر همواره نقش مهمی در جابهجایی افکار، انتقال ارزشها و حمایت از جریانهای فکری داشتهاند اینکه بسیج چنین ظرفیتهایی را سازماندهی و تبدیل به جشنواره میکند اقدامی قابل تقدیر است.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ بسیجی الهامگرفته از مکتب امام خمینی (ره) امروز در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: هنرمندانی که با تفکر بسیجی کار میکنند نقش بسیار مهمی در تعمیق و گسترش ارزشهای انقلاب و فرهنگ ایران دارند.
نبیپور ادامه داد: آنچه یک نمایش میتواند در مدت کوتاه انجام دهد گاه در سالها سخنرانی و تحلیل محقق نمیشود زیرا اثرگذاری زبان هنر بسیار عمیق است.
وی با اشاره به نمونههای موفق هنر در روایت حماسه و مقاومت اضافه کرد: فیلمها و آثار مرتبط با دفاع مقدس یا زندگی بزرگان بسیج بهترین نمونههای انتقال الگوهای رفتاری به نسل جدید است و امروز نیز سینما و سریالسازی در حوزه شهدا و فرماندهان بزرگ کشور ادامه دارد و این مسیر باید تقویت شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نقش رسانه و فضای مجازی در دنیای امروز گفت: رسانههای اجتماعی بر پایه تصویر حرکت میکنند و همین مسئله اهمیت هنرهای بصری را چند برابر کرده است، تئاتر، داستانها و روایتها را به زبان قابل فهم برای مردم منتقل میکند و این ارزشمند است.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای سپاه ناحیه قوچان در برگزاری این رویداد، افزود: کار ارزشمندی که مجموعه سپاه انجام میدهد این است که ارزشهای نظام و اسلام را در قالب هنر به جامعه عرضه میکند همین رویکرد باعث شده جشنوارههای بسیج به محلی برای شناسایی استعدادها و تقویت ظرفیتهای هنری نسل جدید تبدیل شود.
نبیپور با یادآوری سابقه هنری شهرستان قوچان در حوزههای موسیقی و تئاتر، بیان کرد: قوچان از گذشته یکی از نقاط مهم هنری در استان بوده و امروز هم مردم و مسئولان این ظرفیت را نشان دادند همانگونه که در کلیپها دیدیم، مردم در فضاهای مختلف شهر میزبان هنرمندان بودند و این همراهی بسیار ارزشمند است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی جشنوارههای هنری را بستری برای رشد هنرمندان جوان و تعامل فکری با پیشکسوتان دانست و ادامه داد: هنرمندان بسیاری از دل همین صحنهها به جایگاههای ملی رسیدهاند، استمرار این جشنوارهها میتواند مسیر رشد نسل جدید را فراهم کند و به ما امکان میدهد از هنر برای تبیین ارزشهای انقلاب بهره ببریم.
