شکفته:۲۲ نمایش در جشنواره تئاتر بسیج خراسان رضوی به رقابت می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شکفته صبح جمعه در نشست خبری به مناسبت برگزاری جشنواره تئاتر بسیج خراسان رضوی به میزبانی قوچان ضمن گرامیداشت نام و یاد شهدا بهویژه شهدای هنرمند قوچان، اظهار کرد: حدود دو ماه پیش پیشنهاد میزبانی جشنواره را به استان ارائه کردیم و با توجه به ظرفیتهای شهرستان، مسئولان استان موافقت کردند و میزبانی این رویداد هنری به قوچان واگذار شد.
مسئول کانون بسیج هنرمندان قوچان بابیان اینکه حداقل در یک دهه اخیر هیچ رویداد بزرگ هنری در سطح استانی و ملی در قوچان برگزار نشده بود، افزود: سال گذشته اختتامیه جشنواره عکس بسیج در قوچان برگزار شد و امسال گام بزرگتری برداشتیم و جشنواره تئاتر صحنهای و خیابانی را به شهرستان آوردیم.
وی با قدردانی از حمایتهای سازمان بسیج هنرمندان استان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و عوامل برگزاری جشنواره، گفت: در این دو ماه هنرمندان و عوامل اجرایی با تمام توان پایکار بودند و اگر امروز جشنواره در قوچان آغازشده نتیجه تلاش همین عزیزان و همراهی دستگاههای دولتی و سپاه پاسداران است.
شکفته با اشاره به سابقه و ظرفیتهای تئاتر قوچان تصریح کرد: قوچان هنرمندان توانمند بسیاری در حوزه تئاتر دارد، از سالهای گذشته تا امروز هنرمندان این شهر در جشنوارههای معتبر مانند فجر افتخارآفرینی کردهاند اما در سالهای اخیر تئاتر آنگونه که باید دیده نمیشد.
مسئول کانون بسیج هنرمندان قوچان بزرگترین مشکل تئاتر شهرستان را کمبود تماشاگر عنوان کرد و افزود: بسیاری از اجراها با سالنهای نیمهخالی برگزار میشد که یکی از اهداف اصلی ما از میزبانی این جشنواره آشتی مردم با تئاتر و افزایش انگیزه هنرمندان است.
وی از اجرای آثار جشنواره در شهرهای اقماری و حتی روستاها خبر داد و گفت: برای نخستین بار نمایشها فقط محدود به شهر قوچان نیست و در باجگیران، مزرج، شهر کهنه، آلماجق و چند روستای دیگر نیز اجرا خواهیم داشت که این اتفاق میتواند جریان تازهای در گسترش تئاتر در منطقه ایجاد کند.
شکفته با اشاره به برگزاری مراسم میثاق با شهدا در روز شنبه و در دانشگاه صنعتی قوچان، بیان کرد: این جشنواره ذیل کنگره ۱۰۶۰ شهید شهرستان قوچان اجرا شد و با توجه به تفاهمنامه سازمان بسیج هنرمندان و منابع طبیعی خراسان رضوی، قرار است با حضور هنرمندان استان در جوار یادمان شهید گمنام دانشگاه صنعتی قوچان، آئین درختکاری و تجدیدعهد با شهدا برگزار شود.
مسئول کانون بسیج هنرمندان قوچان در خصوص تعداد آثار حاضر در جشنواره اعلام کرد: شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج خراسان رضوی از امروز تا یکشنبه برگزار میشود و شامل ۹ نمایش صحنهای و ۱۳ نمایش خیابانی است.
وی بابیان اینکه درمجموع ۱۲۶ هنرمند مرد و ۴۳ هنرمند زن در قالب گروههای مختلف در این رقابت حضور دارند، افزود: آثار منتخب این جشنواره پس از بازبینی نهایی، به جشنواره کشوری بسیج هنرمندان و جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت معرفی خواهند شد.
شکفته ادامه داد: تعداد آثار رسیده به دبیرخانه در مرحله بازبینی ۷۲ اثر صحنهای و ۷۸ اثر خیابانی بود که درنهایت ۲۲ اثر برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.
