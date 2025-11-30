نظری: هنر ابزار مؤثر جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرتضی نظری عصر یکشنبه در آئین اختتامیه شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج خراسان رضوی با عنوان «سودای عشق»، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و ارج نهادن به ۱۰۶۷ شهید این شهرستان، هنر را یکی از کارآمدترین ابزارهای تبیین دانست و با تاکید بر نقش هنرمندان در تقویت جبهه فرهنگی انقلاب گفت: امروز افتخار داریم که در کنار خانواده‌های معظم شهدا و هنرمندانی حضور داریم که طی روزهای گذشته با آفرینش آثار هنری فاخر، فضای شهرستان را متحول کردند.

وی افزود: در روزهای گذشته حضور مردم برای اجراهای تئاتر نشان داد چقدر مردم قوچان هنر دوست و هنرشناس هستند حتی دیشب در یکی از اجراها شاهد بودیم که جمعی از همشهریان با وجود کمبود فضا، روی زمین نشستند تا نمایش را ببینند، این نشان می‌دهد قوچان هم قابلیت تولید آثار هنری دارد و هم ظرفیت عرضه و استقبال عمومی.

فرمانده سپاه قوچان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر روشنگری و تبیین تصریح کرد: اگر قرار باشد حقیقت و پیام مقاومت منتقل شود، هنر بهترین ابزار است، همان‌طور که شاهنامه فردوسی یا مراثی ماندگار محتشم کاشانی توانستند هویت و فرهنگ یک ملت را حفظ کنند امروز نیز هنرمندان ما می‌توانند در روایت جهاد، شهادت و ارزش‌های انقلاب اثرگذار باشند.

نظری با اشاره به اجرای نمایشی مرتبط با حماسه رزمندگان گفت: محتوای کاری که دیشب دیدیم برگرفته از دفاع جانانه فرزندان این سرزمین در برابر جبهه کفر و استکبار بود و نشان داد که هنر قادر است پیام‌های عمیق را با تأثیرگذاری بالا منتقل کند.