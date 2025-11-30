  1. استانها
مدیرکل ارشاد کرمانشاه: تئاتر هنر گفت‌وگو و عامل همبستگی اجتماعی است

کرمانشاه – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان، تئاتر را هنر گفت‌وگو و عامل همبستگی اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، عصر یکشنبه، در آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان حضور یافت و با قدردانی از همه دست‌اندرکاران گفت: موفقیت جشنواره حاصل تلاش مشترک مدیران، انجمن هنرهای نمایشی، داوران و گروه‌های شرکت‌کننده است.

تیموری تأکید کرد که جشنواره امسال فراتر از یک رویداد هنری بود و به عنوان نقطه تلاقی فرهنگ، جامعه، تاریخ و هنر اهمیت ویژه‌ای داشت.

وی افزود: تئاتر یکی از تأثیرگذارترین هنرهاست زیرا بر پایه گفت‌وگو شکل می‌گیرد و در شرایطی که جامعه به تعامل و همبستگی نیاز دارد، نقش آن بیش از پیش نمایان است.

وی از نگاه ویژه به شهرستان‌ها، برگزاری سه کارگاه تخصصی نویسندگی، بازیگری و کارگردانی با حضور اساتید برجسته و نقد آثار توسط کانون ملی نقادان ایران به عنوان نقاط قوت جشنواره یاد کرد و گفت حضور گروه‌هایی از سنقر، جوانرود و پاوه نشان‌دهنده تحقق عدالت فرهنگی و دلگرمی هنرمندان شهرستان‌ها است.

تیموری افزود: کرمانشاه به صورت نمادین میزبان آئین پایانی هنرهای نمایشی کشور شد و هدف اصلی جشنواره ایجاد امید اجتماعی، رشد هنرمندان، تقویت هویت بومی و افزایش نشاط است.

وی همچنین اعلام کرد که مجموعه ارشاد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حمایت گسترده‌تر، قصد دارد این رویداد را به یکی از موتورهای محرک فرهنگی استان تبدیل کند.

در پایان، مدیرکل ارشاد ابراز امیدواری کرد که با استفاده از دیدگاه‌های مهمانان ویژه از جمله معاون استاندار، مسیر پیشرفت فعالیت‌های نمایشی استان هموارتر شود و برای همه هنرمندان آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.

