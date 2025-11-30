به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل و جمعی از معاونان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در جمع اصحاب رسانه در ظهر یکشنبه، گزارشی از برنامههای فرهنگی اخیر ارائه کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه با اشاره به پشت سر گذاشتن هفته کتاب و کتابخوانی، از تلاش معاونان این اداره کل در برگزاری برنامههای متعدد تقدیر کرد و گفت: این هفته با استقبال خوبی همراه بود.
وی با اشاره به برگزاری سیوهفتمین جشنواره استانی تئاتر کرمانشاه افزود: اختتامیه جشنواره یکشنبه نهم آذرماه ساعت ۱۵ در مجتمع فرهنگیهنری انتظار با حضور هنرمندان ملی و استانی برگزار میشود.
به گفته وی، جشنواره امسال با رویکرد عدالت فرهنگی و توجه ویژه به شهرستانها برگزار شد و برای نخستینبار سه شهرستان روانسر، جوانرود و پاوه مشارکت فعال داشتند که این روند میتواند الگویی برای سالهای آینده باشد.
برگزاری کارگاههای تخصصی، نشست نقد و نمایشگاه کتاب حوزه تئاتر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: همزمان با جشنواره سه کارگاه تخصصی نویسندگی، بازیگری و کارگردانی با حضور اساتید برجسته استان و تهران برگزار شد. همچنین نشست نقد و بررسی نمایشها با حضور نماینده کانون ملی نقادان ایران از دیگر رویدادهای مهم جشنواره بود. برپایی نمایشگاه کتاب تخصصی هنرهای نمایشی با تخفیف ویژه نیز از بخشهای مورد توجه هنرمندان و علاقهمندان بود.
وی حضور مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان چند استان در آئین پایانی جشنواره را یک اتفاق ارزشمند دانست و افزود: جشنواره تئاتر تنها یک برنامه هنری نیست، بلکه فرصتی برای پیوند فرهنگ، هنر و هویت تاریخی استان کرمانشاه است.
به گفته وی، این استان با پیشینه دفاع مقدس و موقعیت ویژهاش در مسیر عتبات عالیات ظرفیت تبدیل شدن به قطب تئاتر آئینی کشور را دارد.
نمایشگاه کتاب کرمانشاه با حضور ۱۲۰ ناشر و ۱۳ هزار عنوان کتاب
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به تأکید استاندار بر پیگیری مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر، به برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه استانی کتاب پرداخت و گفت: تلاش شد کرمانشاه همزمان با چند استان منتخب میزبان نمایشگاه سراسری باشد، اما بهدلیل شرایط خاص امکانپذیر نشد؛ با این حال نمایشگاه استانی کتاب از ۱۴ تا ۲۰ آذر در محل نمایشگاه بینالمللی کرمانشاه و همزمان با هفته پژوهش برگزار میشود.
وی از حضور حدود ۱۲۰ ناشر از سراسر کشور و عرضه بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب در قالب شیوه جدید «هایپری» خبر داد و افزود: نمایشگاه با تخفیف ۲۰ درصدی و برنامههای جنبی متنوع شامل رونمایی کتاب، نشست نقد، جشن امضا، محافل شعرخوانی، مسابقات فرهنگی، برنامههای هنری و اجرای نمایشهای خیابانی همراه خواهد بود.
وی استقبال مردم فرهنگدوست کرمانشاه از نمایشگاههای کتاب را قابل توجه دانست و اظهار امیدواری کرد این دوره نیز با مشارکت گسترده برگزار شود.
