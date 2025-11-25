  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه رونمایی شد

پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه رونمایی شد

کرمانشاه – مراسم رونمایی از پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه با حضور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان و پیشکسوتان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه آئین رونمایی از پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه در محل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. این برنامه با حضور مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های فرهنگی همکار و جمعی از فعالان و پیشکسوتان عرصه تئاتر انجام گرفت.

پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه رونمایی شد

در این مراسم، دبیر جشنواره گزارشی از روند آماده‌سازی و برنامه‌ریزی اجرای آثار نمایشی در مجموعه‌های فرهنگی و هنری استان ارائه داد و به نقش هم‌افزایی نهادهای اجرایی در تعالی سطح رویداد اشاره کرد.

پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه رونمایی شد

همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی ضمن قدردانی از تلاش هنرمندان و انجمن هنرهای نمایشی، بر اهمیت حفظ تداوم جشنواره تئاتر به عنوان پایدارترین جریان هنری کرمانشاه تأکید کرد و این رویداد را نماد همبستگی هنرمندان استان دانست.

چهره‌های برجسته عرصه تئاتر از جمله پیشکسوتان، دبیران ادوار گذشته و نمایندگان انجمن‌های نمایشی شهرستان‌ها نیز در این گردهمایی حضور داشتند و پوستر رسمی این دوره جشنواره رونمایی شد.

این جشنواره از روز ششم تا نهم آذرماه برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه روز نهم آذرماه ساعت ۱۵ در تالار انتظار با حضور مسئولان استانی، ملی و هنرمندان برگزار و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.

پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه رونمایی شد

پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه رونمایی شد

پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه رونمایی شد

کد خبر 6668031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها