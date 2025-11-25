به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه آئین رونمایی از پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه در محل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. این برنامه با حضور مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های فرهنگی همکار و جمعی از فعالان و پیشکسوتان عرصه تئاتر انجام گرفت.

در این مراسم، دبیر جشنواره گزارشی از روند آماده‌سازی و برنامه‌ریزی اجرای آثار نمایشی در مجموعه‌های فرهنگی و هنری استان ارائه داد و به نقش هم‌افزایی نهادهای اجرایی در تعالی سطح رویداد اشاره کرد.

همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی ضمن قدردانی از تلاش هنرمندان و انجمن هنرهای نمایشی، بر اهمیت حفظ تداوم جشنواره تئاتر به عنوان پایدارترین جریان هنری کرمانشاه تأکید کرد و این رویداد را نماد همبستگی هنرمندان استان دانست.

چهره‌های برجسته عرصه تئاتر از جمله پیشکسوتان، دبیران ادوار گذشته و نمایندگان انجمن‌های نمایشی شهرستان‌ها نیز در این گردهمایی حضور داشتند و پوستر رسمی این دوره جشنواره رونمایی شد.



این جشنواره از روز ششم تا نهم آذرماه برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه روز نهم آذرماه ساعت ۱۵ در تالار انتظار با حضور مسئولان استانی، ملی و هنرمندان برگزار و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.