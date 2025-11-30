  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

جعفری: سایبان باغی در ۴۲هزار هکتار از باغات آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: توسعه سایبان باغی به‌منظور کاهش مصرف آب، کاهش خسارت‌های اقلیمی در سطح ۴۲ هکتار از باغات استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت جعفری عصر یکشنبه در نشست تخصصی مسئله‌محور رؤسای مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌های استان اظهار کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر، کشت‌های متراکم گلخانه‌ای، پایش مستمر مزارع و باغات و استفاده از روش‌های بیولوژیک کنترل آفات باید به‌عنوان برنامه‌های محوری در مراکز جهاد کشاورزی دنبال شود.

وی ادامه داد: نهال‌های پایه رویشی مجوزدار و ارقام تجاری کم‌آب‌بر و پربازده جایگزین باغات درجه سه خواهند شد و برای باغات احداث‌شده بعد از سال ۱۳۹۴ هیچ‌گونه خدمات و نهاده‌ای ارائه نمی‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: توسعه کشاورزی حفاظتی، رعایت تناوب زراعی به‌ویژه در دیمزارها، ترویج استفاده از بذور گندم آبی و دیم گواهی‌شده و همچنین ترویج کشت پاییزه و انتظاری حبوبات از جمله برنامه‌های محوری زراعت در سال زراعی جاری است.

جعفری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی فعال در منطقه و کارسپاری برخی امورات، گفت: ارائه هرگونه خدمات به بهره‌برداران بر اساس سامانه‌های پهنه‌بندی و رعایت الگوی کشت ابلاغی انجام خواهد شد.

