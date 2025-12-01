تحقق ۸۴ درصدی برنامه کشت گندم، جو و کلزا در اراضی زراعی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند در تشریح آخرین وضعیت کشت محصولات پاییزه گفت: از مجموع ۴۰ هزار هکتار گندم آبی ابلاغی، تاکنون ۳۵ هزار و ۴۶۵ هکتار معادل ۸۹ درصد کشت شده است.

وی افزود: در بخش گندم دیم نیز از ۱۱۰ هزار هکتار برنامه ابلاغی، تاکنون ۹۲ هزار و ۶۸۰ هکتار یعنی ۸۴ درصد زیر کشت رفته است. به گفته جلیلوند، کاهش نزولات آسمانی باعث شده سطح سبز مزارع دیم به شکل محسوسی کاهش یابد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین همچنین از کشت پنج هزار و ۷۷۵ هکتار جو آبی و ۲۵ هزار و ۲۸۵ هکتار جو دیم خبر داد و یادآور شد: کشت کلزا نیز در سطح یک هزار و ۳۹۸ هکتار انجام شده و پیش‌بینی می‌شود میزان کشت تا پایان سال زراعی افزایش داشته باشد.

جلیلوند میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال زراعی تاکنون را سه دهم میلی‌متر اعلام کرد و گفت: هرچند کاهش بارش‌ها بر روند سبز شدن مزارع گندم دیم اثر گذاشته، اما بر اساس پیش‌بینی‌ها بارش‌های پاییزی طی ۱۰ روز آینده آغاز خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های فنی و حمایتی سازمان برای مدیریت زراعی و پشتیبانی از کشاورزان فعال است تا روند تولید در استان بدون اختلال ادامه یابد.