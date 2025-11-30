سند مسجد جامع کرمانشاه پس از یک قرن صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تثبیت موقوفات استان کرمانشاه عصر یکشنبه با حضور حضرت حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه، حجت‌الاسلام محمد صالحی مدیرکل اوقاف، سجاد حسن‌پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه و جمعی از معاونین و کارشناسان دو دستگاه در دفتر امام جمعه برگزار شد.

در این نشست، سند مالکیت مسجد جامع کرمانشاه پس از گذشت بیش از صد سال به نماینده ولی‌فقیه در استان اهدا شد. حجت الاسلام غفوری با تأکید بر ضرورت سنددار شدن املاک و اراضی، آن را اقدامی مؤثر در کاهش اختلافات ملکی و پرونده‌های قضائی عنوان کرد و سنددار کردن را «جهاد محض برای ایجاد آرامش و امنیت اجتماعی» دانست.

وی همچنین صدور اسناد موقوفات، امامزادگان و مساجد را نشانه‌ای از ولایتمداری و اقدامی ارزشمند توصیف کرد و از تلاش کارکنان ثبت اسناد و املاک قدردانی نمود.

ارائه گزارش از تحقق نیت واقفان

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام صالحی مدیرکل اوقاف استان کرمانشاه گزارشی از وضعیت موقوفات ارائه کرد و گفت از محل عوائد موقوفات ۳۰۰۰ بسته کیف و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

وی همچنین به تهیه ۷۰ بخاری برای خانواده‌های کم‌برخوردار و اجرای طرح‌های مستمر شامل بسته‌های معیشتی، البسه، کمک‌های درمانی و اهدای کتاب به کتابخانه‌های استان اشاره کرد.

صالحی با بیان اینکه «تقریباً کار تثبیت موقوفات در استان پایان یافته»، جایگاه کرمانشاه را در سطح کشور مطلوب ارزیابی کرد و از همکاری اداره ثبت اسناد قدردانی به‌عمل آورد.

ارائه گزارش از پیشرفت صدور اسناد در استان

سجاد حسن‌پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره گفت: از زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تیرماه ۱۴۰۳، روند صدور اسناد مالکیت تسهیل و موانع برطرف شده است.

وی افزود: ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی و ۸۲ درصد اراضی کشاورزی استان سند حدنگاری دریافت کرده‌اند و تاکنون حدود ۶۰ هزار قطعه زمین کشاورزی دارای سند شش‌دانگ شده است. او همچنین کرمانشاه را از استان‌های موفق کشور در حوزه اسناد روستایی، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ و صدور اسناد موقوفات عنوان کرد.

در پایان این نشست، سند مالکیت حدنگاری مسجد جامع و مسجد عمادالدوله کرمانشاه رسماً به امام جمعه استان تقدیم شد.