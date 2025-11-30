برگزاری تور بازدید عملی از صنایع کشاورزی خوزستان برای هیئت تجاری عراق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راضی جلالی عصر امروز یکشنبه در نشست هم‌اندیشی مقامات اقتصادی خوزستان و میسان عراق در محل اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اهمیت بازدیدهای عملی اظهار کرد: دیدارهای رسمی به تنهایی کافی نیست و بازدید مستقیم از کارخانجات و مراکز تخصصی ضروری است.

وی با استناد به تجربیات موفق بازدیدهای پیشین هیئت‌های عراقی، پیشنهاد داد: بخش دولتی استانداری میسان عراق هماهنگی اصلی را بر عهده گیرد و اتاق بازرگانی اهواز به همراه فعالان بخش خصوصی ایران، تیم مشترکی برای اجرای تور تشکیل دهند. این رویکرد، چارچوب عملی ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را تسریع می‌بخشد.

به گفته وی، بازدید از مراکزی مانند شرکت پهپادی و سایر توانمندی‌های علمی و صنعتی خوزستان، ظرفیت‌های فنی و مهندسی استان را نشان می‌دهد.

راضی جلالی خاطرنشان کرد: این اقدام در چارچوب دیپلماسی اقتصادی مرزی، الگویی برای همکاری‌های پایدار است و به تقویت روابط تجاری با میسان عراق منجر می‌شود.

بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های علمی استان در برنامه‌ریزی‌های آتی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به اشتراکات مرزی و فرهنگی، برگزاری این تور بازدید، خوزستان را به هاب صادراتی برای میسان تبدیل می‌کند و پتانسیل تجارت دوجانبه را افزایش می‌دهد.