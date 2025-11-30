به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ولی‌زاده شامگاه یکشنبه به همراه جمعی از مسئولان در نشست مرکز بین‌المللی فرآوری خاویار شهیدان محبوبی افزود: این مرکز تنها مجموعه دولتی دارای کد EC610 است که مجوز صادرات خاویار ایرانی به بازارهای جهانی را دارد.

وی گفت: سالانه حدود ۸۰ درصد از تولیدات این مجموعه به ۳۲ کشور از جمله کانادا، چین، لهستان، رومانی و روسیه صادر می‌شود.

ولی زاده ادامه داد: رعایت دقیق استانداردها و کیفیت بالا موجب شده طی سال‌های اخیر هیچ مورد شکایت یا برگشتی در صادرات ثبت نشود.

فرماندار بابلسر افزود: تمام مراحل آماده‌سازی خاویار برای صادرات تحت نظارت دامپزشکی انجام می‌شود و پس از نمونه‌برداری و تأیید آزمایشگاه‌های مرجع، مجوز صادرات صادر می‌گردد.

ولی‌زاده مرکز شهیدان محبوبی را نمونه‌ای از توانمندی ملی در تولید خاویار با کیفیت ممتاز و استاندارد جهانی دانست و گفت این مرکز نقش مهمی در اقتصاد منطقه و تقویت برند بین‌المللی بابلسر و مازندران دارد.