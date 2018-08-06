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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

در گفتگو با مهر مطرح شد:

تولید سالانه ۲۵۰۰تن گوشت خاویار پرورشی در مازندران

تولید سالانه ۲۵۰۰تن گوشت خاویار پرورشی در مازندران

بابلسر - مدیرکل شیلات مازندران گفت: سالانه دو هزار و ۵۰۰تن گوشت ماهیان خاویاری پرورشی از ۱۸مزرعه در استان استحصال می شود.

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بابلسر با اشاره به وجود ۱۸مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در مازندران گفت: میزان ظرفیت تولید این ۱۸مزرعه در طول سال، دو هزار و ۵۰۰تن گوشت و ۳۲تن خاویار  است.

وی با اعلام اینکه مزرعه پرورش ماهیان خاویاری منطقه چپکرود مازندران بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری ،خاورمیانه است،اظهار کرد: ظرفیت این مرکز سالانه بیش از دو هزار تن گوشت خاویار و ۳۰تن خاویار است.

مدیرکل شیلات مازندران میزان تولید گوشت ماهیان خاویاری در سال گذشته را در سطح استان مازندران یک هزار و ۵۰۰تن گوشت و یک هزار و ۸۰۰کیلوگرم خاویار اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال این مقدار به بیش از دو هزار تن گوشت و دو هزار و ۵۰۰کیلوگرم خاویار افزایش یابد.

محمدزاده با بیان اینکه خاویار ایران از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است،گفت: سالانه خاویار کشور ما به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا صادر می شود و در مقایسه با تولید کشورهای دیگر از بازار جهانی خوبی برخوردار است.

وی اضافه کرد: این محصول یک محصول استراتژیک و ارزآور  محسوب می شود به طوری که هر یک کیلوگرم خاویار  معادل ۲۰ تا ۲۵بشکه نفت است و تولید ماهیان خاویاری می تواند نقش بسیار مهمی در ارزآوری ،اشتغال زایی و توسعه استان داشته باشد.

کد مطلب 4367567

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