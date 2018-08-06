تولید سالانه ۲۵۰۰تن گوشت خاویار پرورشی در مازندران

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بابلسر با اشاره به وجود ۱۸مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در مازندران گفت: میزان ظرفیت تولید این ۱۸مزرعه در طول سال، دو هزار و ۵۰۰تن گوشت و ۳۲تن خاویار است.

وی با اعلام اینکه مزرعه پرورش ماهیان خاویاری منطقه چپکرود مازندران بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری ،خاورمیانه است،اظهار کرد: ظرفیت این مرکز سالانه بیش از دو هزار تن گوشت خاویار و ۳۰تن خاویار است.

مدیرکل شیلات مازندران میزان تولید گوشت ماهیان خاویاری در سال گذشته را در سطح استان مازندران یک هزار و ۵۰۰تن گوشت و یک هزار و ۸۰۰کیلوگرم خاویار اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال این مقدار به بیش از دو هزار تن گوشت و دو هزار و ۵۰۰کیلوگرم خاویار افزایش یابد.

محمدزاده با بیان اینکه خاویار ایران از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است،گفت: سالانه خاویار کشور ما به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا صادر می شود و در مقایسه با تولید کشورهای دیگر از بازار جهانی خوبی برخوردار است.

وی اضافه کرد: این محصول یک محصول استراتژیک و ارزآور محسوب می شود به طوری که هر یک کیلوگرم خاویار معادل ۲۰ تا ۲۵بشکه نفت است و تولید ماهیان خاویاری می تواند نقش بسیار مهمی در ارزآوری ،اشتغال زایی و توسعه استان داشته باشد.