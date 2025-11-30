  1. بین الملل
مادورو: تسلیم هیچ نوع باج‌خواهی یا تهدیدی نخواهیم شد

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت که جهان به خوبی از عواقب مضری که در نتیجه مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش برای کشورهای تولیدکننده نفت به بار آمده، آگاه است و کاراکاس تسلیم باج‌خواهی و تهدید نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در تازه ترین واکنش به تشدید تنش کشورش با آمریکا گفت: ایالات متحده می‌خواهد ذخایر عظیم نفت ونزوئلا را که بزرگترین ذخایر نفت روی زمین است، تصرف کند.

مادورو در ادامه افزود: آمریکا چندین یگان نظامی خود از جمله بیش از ۱۴ کشتی جنگی و ۱۵۰۰۰ نیروی فعال را در منطقه کارائیب مستقر کرده است.

وی تصریح کرد: نیروهای آمریکایی تا کنون بیش از ۲۰ عملیات بمباران علیه کشتی‌های کوچک انجام داده‌اند که منجر به کشته شدن غیرقانونی بیش از ۸۰ نفر شده است.

رئیس جمهور ونزوئلا هشدار داد: جهان به خوبی از عواقب مضری که در نتیجه مداخلات نظامی ایالات متحده و متحدانش برای سایر کشورهای تولیدکننده نفت به بار آمده، آگاه است.

نیکلاس مادورو تأکید کرد: ما تسلیم هیچ نوع باج خواهی یا تهدیدی نخواهیم شد و در دفاع از منابع خود ثابت قدم خواهیم ماند.

