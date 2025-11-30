به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ونزوئلا گزینه‌هایی را برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا آماده کرده است.

این خبر در حالی است که «دلسی رودریگز» معاون رئیس جمهوری ونزوئلا با اشاره به تلاش آمریکا برای محدود کردن حریم هوایی این کشور گفت: دولت آمریکا در حال اجرای خواسته «ماریا ماچادو» رهبر اپوزیسیون، برای مسدود کردن آسمان ونزوئلاست.

وی افزود: در پاسخ به این اقدام تهاجمی، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دستور داده است برنامه ویژه‌ای برای بازگرداندن ونزوئلایی‌های گرفتار در کشورهای دیگر و همچنین ایجاد مسیرهای جایگزین برای افرادی که نیاز به خروج از کشور دارند، اجرایی شود.

این مقام ونزوئلایی تأکید کرد کاراکاس، تمامی سازوکارهای چندجانبه و حقوقی بین‌المللی را فعال کرده تا این اقدام غیرقانونی و نامشروع را فوراً متوقف کند.