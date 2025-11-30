هشدار مادورو به اوپک درباره تلاش آمریکا برای مصادره نفت ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نیکلاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا در نامهای رسمی به سازمان اوپک و اوپکپلاس، درباره پیامدهای اجرای طرحهای واشنگتن برای «تصاحب» ذخایر نفتی عظیم این کشور هشدار داد و اعلام کرد که چنین اقدامی تأثیرات «بسیار جدی» بر بازار جهانی انرژی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، دولت ونزوئلا در نشستهای اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ائتلاف اوپکپلاس، تلاشهای ایالات متحده برای «مصادره غیرقانونی» منابع نفتی این کشور را محکوم کرد.
مادورو در این نامه با لحنی قاطع اعلام کرد که آمریکا در تلاش است با توسل به زور نظامی، ذخایر نفتی عظیم ونزوئلا را —که بزرگترین ذخایر اثباتشده جهان محسوب میشوند— به چنگ آورد. این اقدام به شکلی خطرناک بر توازن بازار جهانی انرژی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
