شرط «هرتزوگ» برای عفو «نتانیاهو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، احتمال می‌رود «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در مقابل کناره‌گیری بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم از سیاست، او را عفو کند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از افراد نزدیک به نتانیاهو اعلام کرد که احتمال نمی‌رود که نتانیاهو در مقابل عفو، فعالیت سیاسی را کنار بگذارد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در نامه‌ای به اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خواستار عفو خود در اتهاماتش در روند دادگاه شد.

بنیامین نتانیاهو در درخواست عفو خود از هرتزوگ، نه به گناه خود اعتراف کرده و نه عذرخواهی کرده است، اما صدور این درخواست رسمی را می‌توان به صورت تلویحی پذیرش اتهامات مطرح شده در دادگاه از سوی وی به شمار آورد.

دفتر هرتزوگ در واکنش به این درخواست، آن را «استثنایی» خوانده است؛ زیرا درخواست بخشش و عفو معمولاً بعد از صدور حکم نهایی دادگاه و اعتراف به گناه و اشتباهات درخواست می‌شود.

نتانیاهو در بیش از دو پرونده به همراه خانواده اش متهم به دریافت رشوه، سو استفاده از قدرت و رانت خواری است.



هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه اجتماعی خود نوشت که وقت آن است که بنیامین نتانیاهو مشمول عفو قرار گیرد. رئیس جمهور آمریکا پرونده‌های قضائی علیه نتانیاهو را ناعادلانه و سیاسی دانسته بود.