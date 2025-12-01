به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهان به تعویق افتادن جلسه دادگاه امروز خود شده است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو که جلسات محاکمهاش را به بهانههای مختلف از جمله تحولات منطقه و موضوعات امنیتی نیمه کاره رها میکند درخواست کرده که جلسه امروز نیز به فردا موکول شود.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته با ارسال پیامی به رئیس این رژیم خواهان عفو خود در خصوص پروندههای فسادش شده بود؛ درخواستی که با مخالفت جریانهای مختلف در اراضی اشغالی و ساکنان آن رو به رو شده است.
شخصیتهای معارض نیز اعلام کردهاند که در صورت کناره گیری نتانیاهو از قدرت میتوانند از این موضوع حمایت کنند.
