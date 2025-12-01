شرط «نفتالی بنت» برای حمایت از عفو نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، نفتالی بنت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی گفت که اگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این رژیم از قدرت کناره گیری کند از توافقی که باعث توقف محاکمه وی شود حمایت خواهد کرد.

این در حالی است که شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از نزدیکان نتانیاهو گزارش داد که وی نه از فعالیت‌های سیاسی کناره گیری خواهد کرد و نه اتهاماتش را تایید می‌کند.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو در نامه‌ای به اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خواستار عفو خود در خصوص پرونده‌های دادگاهی اش شده است.

بنیامین نتانیاهو در درخواست عفو خود از هرتزوگ، نه به گناه خود اعتراف کرده و نه عذرخوانی کرده است، اما صدور این درخواست رسمی را می‌توان به صورت تلویحی پذیرش اتهامات مطرح شده در دادگاه از سوی وی به شمار آورد.

نتانیاهو در بیش از دو پرونده به همراه خانواده اش متهم به دریافت رشوه، سوء استفاده از قدرت و رانت خواری است.