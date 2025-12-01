به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که تعداد زیادی از ساکنان اراضی اشغالی با برگزاری تجمع مقابل منزل اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در تل آویو از وی خواستند مانع عفو نتانیاهو شود.

آنها شعار دادند که عامل ویرانی اراضی اشغالی نباید عفو شود و افراد فاسد شکست خواهند خورد. این معترضان همچنین تاکید کردند که نتانیاهو گناهکار است.

صهیونیست‌های شرکت کننده در این تظاهرات قصد داشتند به سمت دیگری از تل آویو حرکت کنند که با ممانعت نیروهای پلیس رو به رو شدند.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو در نامه‌ای به اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خواستار عفو خود در خصوص پرونده‌های دادگاهی اش شده است.

بنیامین نتانیاهو در درخواست عفو خود از هرتزوگ، نه به گناه خود اعتراف کرده و نه عذرخوانی کرده است، اما صدور این درخواست رسمی را می‌توان به صورت تلویحی پذیرش اتهامات مطرح شده در دادگاه از سوی وی به شمار آورد.

نتانیاهو در بیش از دو پرونده به همراه خانواده اش متهم به دریافت رشوه، سوء استفاده از قدرت و رانت خواری است.