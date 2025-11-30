روبیو: مذاکرات جاری با نمایندگان اوکراین در فلوریدا سازنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا در سخنانی گفت که توافق اوکراین نیازمند تضمین‌های امنیتی بلندمدت برای کی یف است.



وی مذاکرات جاری با نمایندگان اوکراین در فلوریدا را سازنده خواند و در عین حال گفت که در این مذاکرات کار بیشتری لازم است.



وزیر خارجه آمریکا در ادامه اظهار داشت: روسیه باید بخشی از معادله توافق اوکراین باشد؛ «استیو ویتکاف»، نماینده ترامپ برای این منظور به مسکو سفر خواهد کرد.



روبیو گفت: آمریکا نگاهی واقع‌بینانه به روند مذاکرات اوکراین دارد. مذاکرات فلوریدا نه تنها به توافق فوری، بلکه به تضمین آینده اوکراین نیز مربوط می‌شود.

پیش از این یک منبع در هیئت اوکراینی به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات میان آمریکا و اوکراین در «میامی» دشوار پیش می‌رود.

وی افزود: تدوین متن و یافتن راه‌حل‌ها همچنان در دست بررسی است.

این منبع تاکید کرد که هر دو طرف مایلند به یک نتیجه ملموس دست یابند تا مسائل مورد نظر برای مذاکرات آتی میان آمریکا و روسیه مشخص شود.

مقامات آمریکایی و اوکراینی اعلام کرده بودند که هیئت‌هایی از دو طرف صبح امروز یکشنبه (به وقت محلی) در میامی مذاکراتی را برگزار خواهند کرد، پیش از آنکه نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا (ویتکاف و کوشنر) برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کنند.

آمریکا و اوکراین در تلاشند تا تفاهمات مربوط به طرح صلح ایالات متحده را نهایی کنند، طرحی که طی چندین روز مذاکره به شدت مورد بازنگری قرار گرفته تا برای کی یف خوشایندتر باشد.