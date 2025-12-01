  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۴

پیشروی نیروهای روسیه در یک منطقه راهبردی در خارکف

نیروهای روسیه در حال پیشروی در یک منطقه راهبردی در خارکف مقابل نیروهای اوکراینی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، یک منبع آگاه اعلام کرد که ارتش روسیه موفق شده با منهدم کردن بقایای تجهیزات و مقر نیروهای تیپ ۵۷ اوکراین در منطقه جنگلی شرق شهر ولچانسک در خارکف پیشروی کند.

بر اساس این گزارش، سرویس امنیت روسیه اعلام کرده بود که نیروهای این تیپ اوکراینی از مواضع خود بعد از وارد آمدن ضربات گسترده به آنها عقب نشینی و تعدادی از آنها خود را تسلیم نیروهای روسیه کرده‌اند.

ولچانسک یکی از مهم‌ترین مراکز دفاعی نیروهای اوکراینی در شرق خارکف به شمار می‌رود و پیشروی نیروهای روسیه در این منطقه باعث ایجاد مشکل در خطوط امدادی اوکراینی‌ها خواهد شد.

آندره ماروچکو تحلیلگر امور نظامی نیز گفته بود که نیروهای اوکراینی تقریباً کنترل شهر ولچانسک را از دست داده‌اند.

    • ناشناس IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      عالی ، باید به غرب گراها فهماند که دخالت در همه چیز بی جواب نمی ماند
    • بنده خدا IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      روسیه دراثنی مذاکرات باید جنگ را به خانمه وسقوط زلنسکی بکشاند

