پیشروی نیروهای روسیه در یک منطقه راهبردی در خارکف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، یک منبع آگاه اعلام کرد که ارتش روسیه موفق شده با منهدم کردن بقایای تجهیزات و مقر نیروهای تیپ ۵۷ اوکراین در منطقه جنگلی شرق شهر ولچانسک در خارکف پیشروی کند.

بر اساس این گزارش، سرویس امنیت روسیه اعلام کرده بود که نیروهای این تیپ اوکراینی از مواضع خود بعد از وارد آمدن ضربات گسترده به آنها عقب نشینی و تعدادی از آنها خود را تسلیم نیروهای روسیه کرده‌اند.

ولچانسک یکی از مهم‌ترین مراکز دفاعی نیروهای اوکراینی در شرق خارکف به شمار می‌رود و پیشروی نیروهای روسیه در این منطقه باعث ایجاد مشکل در خطوط امدادی اوکراینی‌ها خواهد شد.

آندره ماروچکو تحلیلگر امور نظامی نیز گفته بود که نیروهای اوکراینی تقریباً کنترل شهر ولچانسک را از دست داده‌اند.