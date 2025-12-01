مرزهای پساجنگ؛ محور مذاکرات فشرده آمریکا و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای آمریکایی آکسیوس در گزارشی نوشت: گزارشها از گفتوگوهای هیئتهای آمریکا و اوکراین در روز یکشنبه، حاکی از آن است که تمرکز اصلی مذاکرات بر تعیین خط کنترل فعلی میان اوکراین و روسیه در چارچوب توافق صلح احتمالی بوده است. دو مقام اوکراینی به پایگاه «آکسیوس» گفتهاند این نشست پنجساعته «سخت»، «فشرده» اما در مجموع سازنده بوده است.
آکسیوس، تعیین خط کنترل سرزمینی بین روسیه و اوکراین را مهمترین موضوع نشست میامی اعلام کرد و نوشت: در پایان نشست، عمروف جلسهای دو نفره با ویتکاف برگزار کرد و سپس در تماس تلفنی، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین را در جریان مذاکرات قرار داد.
این رسانه غربی افزود: زلنسکی مایل بود موضوع مرزها را مستقیماً با ترامپ مطرح کند اما ترامپ اعلام کرده تا زمانی که توافق به مرحله نهایی نزدیک نشده، با زلنسکی یا پوتین دیدار نخواهد کرد.
هیئت آمریکایی روز یکشنبه در میامی با هیئت اوکراینی دیدار کرد و انتظار داشت پیشرفتی در مسئله مرزها حاصل شود تا ویتکاف بتواند این نتایج را در دیدار آتی خود با پوتین مطرح کند.
ترامپ در مسیر بازگشت از فلوریدا به واشنگتن، به خبرنگاران گفت که «احتمال توافق را بالا» میداند.
عمروف نیز طی پیامی در تلگرام نوشت: ما در رسیدن به یک صلح عادلانه و نزدیکسازی مواضع دو طرف پیشرفت قابلتوجهی داشتهایم.
قرار است عمروف، روز دوشنبه در پاریس با زلنسکی دیدار و گزارش کاملتری از مذاکرات ارائه کند. همچنین ویتکاف، روز دوشنبه عازم مسکو خواهد شد و سهشنبه با پوتین دیدار میکند.
ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، که قرار است روز سهشنبه با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا دیدار کند، تأکید دارد که مسکو تنها زمانی جنگ را متوقف میکند که کنترل کامل منطقه دونباس را در اختیار بگیرد. آمریکا از کییف خواسته برای رسیدن به توافق، بخشی از این منطقه را واگذار کند؛ امری که برای دولت اوکراین بسیار دشوار و از نظر سیاسی حساس است.
نظر شما