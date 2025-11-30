  1. بین الملل
مذاکرات سخت واشنگتن - کیف در «میامی»

یک منبع در هیئت اوکراینی از تداوم مذاکرات دشوار با هیئت آمریکایی در «میامی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع در هیئت اوکراینی به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات میان آمریکا و اوکراین در «میامی» دشوار پیش می‌رود.

وی افزود: تدوین متن و یافتن راه‌حل‌ها همچنان در دست بررسی است.

این منبع تاکید کرد که هر دو طرف مایلند به یک نتیجه ملموس دست یابند تا مسائل مورد نظر برای مذاکرات آتی میان آمریکا و روسیه مشخص شود.

مقامات آمریکایی و اوکراینی اعلام کرده بودند که هیئت‌هایی از دو طرف صبح امروز یکشنبه (به وقت محلی) در میامی مذاکراتی را برگزار خواهند کرد، پیش از آنکه نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا (ویتکاف و کوشنر) برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کنند.

آمریکا و اوکراین در تلاشند تا تفاهمات مربوط به طرح صلح ایالات متحده را نهایی کنند، طرحی که طی چندین روز مذاکره به شدت مورد بازنگری قرار گرفته تا برای کی یف خوشایندتر باشد.

