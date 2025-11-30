به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا گفت که تلفنی با «نیکلاس مادورو»، همتای ونزوئلایی خود گفتگو کرده است.
ترامپ جزئیات تماس تلفنی خود با مادورو را اعلام نکرد.
وی در خصوص مذاکرات اوکراین در فلوریدا نیز گفت که این مذاکرات خوب پیش میرود و ما میخواهیم که نبرد متوقف شود و فرصت رسیدن به توافق وجود دارد.
ترامپ در خصوص هدف قرار گرفتن یک قایق حامل مواد مخدر نیز گفت: دولت به این ادعاها رسیدگی خواهد کرد و ما کاملاً به وزیر جنگ خود اعتماد داریم.
رئیسجمهوری آمریکا گفت: اگر این اختیار را داشتم، تابعیت برخی از مجرمان را باطل میکردم.
رئیسجمهوری آمریکا در ادامه گفت: هیچ جدول زمانی مشخصی برای تعلیق درخواستهای پناهندگی وجود ندارد، اما این دوره میتواند تمدید شود. ما افرادی از کشورها و دولتهای فاسد را نمیخواهیم.
وی افزود: «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه من، این هفته با پوتین دیدار خواهد کرد.
