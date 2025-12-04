مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تازهترین برونداد مدلهای عددی هواشناسی، امروز (پنجشنبه) جریانهای شمالی در استان کماکان پابرجاست و با جابهجایی رطوبت از دریای خزر همراه خواهد بود.
وی افزود: آسمان عمدتاً نیمهابری است و در برخی نقاط، افزایش ابر و تشکیل مه دور از انتظار نیست. همچنین، در نوار شرقی استان بهویژه مناطقی که به استان گیلان متصل میشوند، بارندگیهای پراکنده محتمل است. افزون بر این، هوای خنک پاییزی در سراسر استان تداوم دارد.
مدیرکل هواشناسی اردبیل گفت: فردا (جمعه) از تراکم ابرها کاسته خواهد شد و دمای هوا روند افزایش تدریجی خواهد داشت. مه صبحگاهی پدیدهای شاخص در این روز است.
کوهی ادامه داد: روز شنبه جهت جریانهای جوی در استان دگرگون میشود. وزش باد جنوبی گاهی با شدت نسبی در مناطق مرکزی و جنوبی، روند افزایش دما را تشدید خواهد نمود.
وی افزود: از یکشنبه تا چهارشنبه هفته آینده، ورود یک سامانه بارشی نسبتاً پویا به استان پیشبینی میگردد که در بیشتر مناطق سبب بارش باران خواهد شد. بخش عمدهای از بارندگیها در مناطق مرکزی و جنوبی استان متمرکز است و در ارتفاعات، دامنهها و حتی برخی نواحی کوهپایهای اطراف کوههای سبلان و باغرو، بارش برف نیز پیشبینی میشود.
اردبیل_ مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشبینی، جریانات شمالی همراه با رطوبت خزری امروز در استان ادامه دارد واحتمال مه و بارش پراکنده در شرق وجود دارد.
