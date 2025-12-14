  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی و سرد در استان اردبیل

اردبیل_ اداره‌ کل مدیریت بحران استان اردبیل در خصوص فعالیت سامانه بارشی همراه با نفوذ توده هوای نسبتاً سرد و کاهش محسوس دمای هوا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل عصر یکشنبه از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص فعالیت سامانه بارشی و سرد از عصر سه‌شنبه ۲۵ آذر تا اواخر وقت چهارشنبه ۲۶ آذر خبر داد.

براساس این هشدار، کاهش محسوس دما، بارش برف، وزش باد گاهی با سرعت نسبتاً شدید و رخداد مه غلیظ، انتظار می‌رود.

اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی و برفگیر، احتمال بسته شدن برخی راه‌های روستایی و گردنه‌های برفگیر منتهی به استان گیلان در شهرستان خلخال، تداوم یخبندان شبانه تا آخر هفته جاری، احتمال رخداد کولاک برف در برخی گردنه‌های برفگیر، اختلال در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل و تنش دمایی در سالن‌های دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

پرهیز از اقداماتی همچون مسافرت‌های غیرضروری، فعالیت‌های کوهنوردی و عملیات بتن‌ریزی، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی لازم در ترددهای جاده‌ای، محافظت از ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات سیستم آبیاری، مدیریت در مصرف بهینه حامل‌های انرژی و آمادگی دستگاه‌های امدادی و عملیاتی، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.

