خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

علیرضا قربانی؛ من سیم کارت سفید ندارم

ماجرای «سیم کارت سفید» طی روزهای گذشته تبدیل به یک از مهم‌ترین، جنجالی‌ترین و داغ‌ترین سوژه‌های رسانه‌ای در فضای مجازی شده و بسیاری از کاربران در قالب‌های متفاوت نسبت به این موضوع خبری واکنش‌های متعددی داشته‌اند. مسیری که به حریم شخصی برخی از هنرمندان عرصه موسیقی از جمله علیرضا قربانی نیز رسوخ پیدا کرد و موجب شد تا سرانجام این هنرمند شناخته شده و محبوب موسیقی کشورمان با انتشار یک «استوری» نسبت به این فضا واکنش نشان دهد.

علیرضا قربانی نوشت:

«با درود و مهر؛ قصد نداشتم در باب سیم کارت‌های بدون فیلتر صحبت کنم، ولی به احترام مخاطبین و همراهان گرانقدر لازم می دانم توضیح بدهم بیش از یک سال و اندی از درج آخرین مطلب در مورد فعالیت‌های من در توئیتر - ایکس پس از انتشار قطعه «هم نفس» می‌گذرد و پس از آن تا به امروز هیچ فعالیت یا حضوری در آن محیط نداشتم و فعالیت من صرفاً محدود به اینستاگرام و یوتیوب است که برای آن از تعدادی از فیلترشکن‌ها با سرورهای خاص که دوستان و متخصصان پیشنهاد و در اختیار گذاشته‌اند، استفاده می‌کنم.»

بابک افرا؛ یک دل نوشته برای روز جزایر سه گانه ایران

بابک افرا خواننده موسیقی پاپ نیز در تازه‌ترین پست فضای مجازی خود ضمن انتشار عکسی هوایی از جزیره بوموسی با توضیح «جزیره زیبای بوموسی در قلب خلیج فارس» نوشته است:

«نهم آذر، روز جزایر سه گانه است؛ نهم آذر سالروز استقرار ارتش ایران در جزایر بوموسا، تنب بزرگ، تنب کوچک و تثبیت حاکمیت ایران بر آنها و تنگه هرمز است.

ایران ملک اجدای ما است، ارث پدری ما است. میراثی که از کوروش بزرگ به همه ایرانی‌ها رسیده است.

نه به دشمن وحشی خارجی می‌دهیم، نه به هیچ فرقه و جماعت زیاده خواه و زورگوی داخلی. ایران متعلق به همه ایرانی‌ها و محل هم زیستی همه سبک‌های زندگی است.»

«کاکوبند»؛ از انتشار تک آهنگ «دوباره» تا برگزاری کنسرت

مجموعه «کاکوبند» از گروه‌های متفاوت حوزه موسیقی تلفیقی که طی سال‌های گذشته فعالیت چندانی در عرصه تولید و برنامه زنده نداشت و می‌رفت که در فهرست فراموش شدگان موسیقی ایران ثبت شود، طی روزهای اخیر مجدداً آفتابی شده و ضمن تولید یک تک آهنگ به نام «دوباره» در فضای مجازی از آغاز فصل جدید فعالیت‌هایشان خبر داده‌اند.

این گروه ابتدا با انتشار متنی بر پخش تک آهنگ جدیدشان و سپس انتشار این قطعه همراه با ذکر این جمله «هر پایان آغازی دوباره است» از برگزاری تازه‌ترین کنسرت خود در روز بیستم آذر سال جاری به میزبانی سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران خبر داده‌اند.

«کاکوبند» از سال ۹۴ با هدف ورود به بازارهای بین‌المللی موسیقی وارد کار شد. در کارهای آنها انسان بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد. این گروه تلاش داشته که احساسات ملودیک شرقی با تکنیک‌های موسیقی غرب را با محوریت موضوعات انسانی عرضه کند.

حمید هیراد؛ امیدوارم زود انرژی ام را به دست بیاورم

حمید هیراد، خواننده موسیقی پاپ هم که طی ماه‌های گذشته عمده فعالیت‌های خود را متمرکز بر تولید تک آهنگ کرده است، با انتشار متنی کوتاه از دلتنگی برای ریزش نعمت الهی باران سخن گفته است.

وی نوشت:

«سلام؛ کاش باران بزند. دلم خیلی برای شما تنگ شده است؛ امیدوارم زود انرژی ام را به دست بیاورم تا روی ماهتان را ببینم.»

مصطفی راغب؛ آلبوم «فریاد» به زودی منتشر می‌شود

مصطفی راغب از خوانندگانی که طی سال‌های اخیر حضور فعالی در عرصه‌های برگزاری کنسرت، تک آهنگ، آلبوم و موسیقی تیتراژ دارد، طی روزهای گذشته بود که با انتشار یک تیزر از یک تک آهنگ خبر از تولید تازه‌ترین آلبوم خود به نام «فریاد» داد.

راغب با انتشار قطعه «آشنا» که به نوعی یکی از تک آهنگ‌های آلبوم جدیدش به نام» «فریاد» است از انتشار این پروژه طی روزهای آینده خبر داد.

سعید رضایی آهنگساز و تنظیم کننده، صابر قدیمی ترانه سرا، کیان دارات نوازنده گیتار، یاسین آران سرپرست ارکستر زهی و حمید حاتمی میکس و مستر گروه اجرایی این تک آهنگ جدید راغب را تشکیل می‌دهند.

محسن ابراهیم زاده؛ یک تک آهنگ برای آدم‌هایی که خالی کردند!

محسن ابراهیم زاده از جمله خوانندگانی است که مدتی فعالیت کمتری به نسبت دیگر برنامه‌ها و تولیداتش در مقایسه با فصل پیشین کارهای خود دارد و طی روزهای گذشته بود که در صفحه شخصی خود با انتشار یک دل نوشته تک آهنگ «دوستام» را منتشر کرد.

ابراهیم زاده در توضیح این قطعه که با ترانه و موزیک هادی زینتی و تنظیم شهراد امیدوار پیش روی مخاطبان قرار گرفته است، نوشت:

«تک آهنگ دوستام با تمام قلبم برای قلب‌های مهربانتان، روزگارتان پر از عشق و دوستان با معرفت؛ آدم‌ها برای عشق پا در مسیرهایی سخت هم می‌گذارند. چند قدم کافیه برای فهمیدن اینکه انتهای قصه چیست. به خودت می آیی می‌بینی آدم‌هایی دورت را خالی کردن که خودت پرشان کردی.»