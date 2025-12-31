خبرگزاری مهر-گروه هنر؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

شهرام ناظری؛ صحبت های جنجالی شوالیه آواز در ترکیه

از جمله اظهارنظرهایی که طی روزهای گذشته در فضای مجازی موسیقی مورد توجه کاربران گرفت و حتی موجب شد تا وزیر ارشاد درباره این خبر به ارائه توضیحاتی بپردازد انعکس گوشه ای از صحبت های شهرام ناظری در دانشگاه سلجوق ترکیه درباره مولوی بود.

شهرام ناظری خواننده موسیقی سنتی ایران، در دانشگاه سلجوق ترکیه گفت: باید از ترکیه تشکر کنیم که مکتب مولانا را حفظ کرده است. اگر اندیشه و میراث مولانا در ایران باقی می‌ماند، از بین می‌رفت و به شکل امروز مطرح نمی‌شد.

پس از انتشار سخنان جنجالی شهرام ناظری کاربران فضای مجازی سخنان محمدرضا شجریان درباره مولانا و تلاش برای صیانت از نام او و میراث ماندگارش در ادبیات فارسی را با سخنان شهرام ناظری مقایسه کرده اند که مورد توجه قرار گرفت.

وزیر ارشاد هم در جمع خبرنگاران توضیح داد: استاد ناظری از مفاخر موثر و ارزنده موسیقی ایرانی است که طی سال‌های گذشته فعالیت‌های ارزشمندی را در عرصه موسیقی انجام داده‌اند و ما هم در خدمت این هنرمند بزرگوار هستیم. اما مشخص است که ایشان واقعاً از فضایی که در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد دلخور است؛ فضایی که نتوانست دل او را به دست بیاورد. او یکی از چهره‌های مؤثر در ایران بوده و هست و ما نیز در خدمت ایشان هستیم.

عباس صالحی ادامه داد: اینکه ترکیه برای مولانا تلاش می‌کند، مایه افتخار است. مولانا در نهایت شاعری انسانی و جهانی و برخاسته از ایران است. لذا تمام تلاش‌هایی که جهانیان برای مولانا انجام می‌دهند، به نوعی قدرشناسی از انسان است. ما نیز تلاش‌هایی را که ترکیه و دیگر کشورها برای مولانا انجام می‌دهند، طبیعتاً شایسته ستایش می‌دانیم. آقای شهرام ناظری هم نیز ناظر به همین بخش صحبت کرده‌اند اما علی‌القاعده نیز باید این‌گونه تفسیر شود؛ اینکه ما تلاش کشورها برای مولانا را ارج می‌نهیم اما در عین حال، خود ما بیش از همه باید به این موضوع توجه داشته باشیم و قدردان بزرگان و مفاخری چون مولوی باشیم.

پیروز ارجمند؛ ایرج با رفتنش به آرامش رسید!

پیروز ارجمند آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی با انتشار فیلمی از کنسرت مرحوم ایرج بسطامی خواننده شهیر موسیقی ایرانی که در فاجعه زلزله بم همراه با تعداد زیادی از هم وطنانمان دار فانی را وداع گفت، متنی را منتشر کرد.

در یادداشت ارجمند آمده است:

«دوستی‌ام با ایرج بسطامی عزیز از سال ۶۵ شروع شد. آوازی شگفت انگیز با تار دکتر مشرفی و ترانه دریا که از ساخته های عمویش یدالله بسطامی بود، از او شنیدیم و به اتفاق دوستان هنرمندم محمد میرزایی و عبدالله فکری در پی‌اش رفتیم و او را در بم یافتیم. چند ماه میزبانش بودیم و با او زندگی کردیم. خانواده استاد میرزایی او را همچون عضوی از خانواده می دانستند.

روزی که به تهران می رفت به مادرم گفت می روم و روزی می آیم که آلبومم را به شما بدهم. به کلاس استاد شجریان رفت و مسیر زندگی اش تغییر کرد. همکاری با استاد مشکاتیان شروعی درخشان برای او بود.

قرار بود آلبوم مشترکی با اشعار خواجو و ارکستر ملی آهنگسازی اجرا و تولید کنیم ولی زلزله بم اجازه این همکاری را نداد. کارهای دیگری را در مجالس خصوصی با هم نواخته و خوانده بودیم که به جز چهار عدد از آنها، از سرنوشت بقیه اطلاعی ندارم گویا در زیر آوار ماندند.

ایرج در آواز یک استثنا بود، وسعت و جنس و رنگ و حس و قدرت و تکنیک های صدایش خاص خودش و در نهایت زیبایی و قدرت بود. روزی که خبر سفر معنوی اش را شنیدم این شعر در ذهنم مرود شد.

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک / چند روزی قفسی ساخته ام از بدنم

ایرج متعلق به این دنیا نبود. رنج، همزادش بود. با رفتنش به آرامش رسید.»

محمدرضا شایع؛ انتشار «پوچ» و ادامه حاشیه در مجازی

محمدرضا شایع از رپرهای معروف که حضورش در برنامه شبکه نمایش خانگی «گنگ» با مدیریت علی ضیا حواشی متعددی را برایش فراهم ساخته، طی یکی دو روز گذشته بود که در یک اقدام جالب توجه دیگر موزیک «پوچ» قطعه منتسب به برنامه «گل یا پوچ» را منتشر کرد.

پخش موزیک «پوچ» توسط محمدرضا شایع در حالی بود که فصل جدید «گل یا پوچ» با اجرای صابر ابر از روزهای گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفته اما خبری از حضور شایع در آن نبود.

شنیده ها حاکی از آن است که شایع نسخه اصلی و بدون ممیزی موزیک خود را در پلتفرم های بین المللی به اشتراک گذاشته است.

علیرضا قربانی؛ تور «ایرانم» به تبریز رسید

علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی که در ماه های گذشته مشغول برگزاری تور کنسرت های ایران و خارج از کشور خود است در تازه ترین پست فضای مجازی خود از ادامه برگزاری تور کنسرت های «ایرانم» در تبریز خبر داد.

وی در تازه ترین پست خود نوشت: «در ادامه تورهای کنسرت های «ایرانم» با افتخار از بیستم دی ماه مهمان مردم عزیز دیار آذربایجان و شهر تبریز خواهیم بود.

بلیت فروشی کنسرت های ما در تبریز از ساعت ۱۴ روز دوشنبه هشتم دی ماه آغاز شده است.»

فرزاد فرخ؛ با «نور» خاطره های قشنگ بسازید

فرزاد فرخ از خوانندگان معروف موسیقی پاپ که طی ماه های گذشته خبر کمتری از او در رسانه ها و فضای مجازی منتشر می شد با انتشار متنی در صفحه شخصی اش از تولید و پخش تک آهنگ «نور» خبر داد.

در متن منتشر شده از سوی فرزاد فرخ آمده است:

«موزیک جدیدم به نام «نور» منتشر شد. در این روزهای عجیب امیدوارم این موزیک نوری باشد در لحظه های زندگی تان. ترانه و آهنگ نور از اعماق قلبم آمده و با تمام احساساتم خواندم و امید به اینکه به اعماق قلب مهربانتان بنشیند و با آن کلی خاطره های قشنگ بسازید.

منتظر ویدئوهای قشنگ شما با این موزیک هستم خصوصا پیج های کسب و کار. سعی می کنم هم رو اد استوری کنم تا بهترین هایش را پست کنم. این کمترین کمکی است که می توانم در این شرایط انجام دهم.

«نور» تکه ای از قلبم است که با عشق تقدیم می کنم به شما مهربان ترین و با عشق ترین مردم دنیا.»