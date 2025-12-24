خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیههای ریز و درشت دنیای موسیقی طی سالهای اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دستاندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانههای رسمی به ارائه و انعکاس فعالیتهای موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقاییشان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که میتواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگیاش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.
شرایطی با اهمیت که اکنون نمیتوان به راحتی از آنچه در این بستر رسانهای روی میدهد، بیتفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیبهای عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بیانتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن میشویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاههای خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاریها و رسانههای رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که میتواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.
اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانههای رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانههای رسمی و رسانههای فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که میتواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتنابناپذیر است.
یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارشهای هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
مجید اخشابی؛ از مدیرکل شدن در دانشگاه تا یک توصیه انگیزشی
مجید اخشابی از خوانندگان فعال موسیقی پاپ ایران در دهههای هفتاد و هشتاد که همچنان نیز در این عرصه به تولید آثار مختلف مشغول است، چندی پیش بود که به عنوان مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور منصوب شد. فرآیندی که در فضای رسانهای و مجازی نیز با واکنشهایی روبهرو شد.
این خواننده که مدتی است در صفحه شخصی خود هراز چندگاهی توصیههای انگیزشی را با مخاطبانش در میان میگذارد، در یکی از پستهای جدیدش با انتشار فیلمی که در آن مشغول قدم زدن در ساحل دریا بود، خطاب به مخاطبانش گفت: «این را همیشه به خاطر داشته باش که ترس در ذهن اوج میگیرد اما در عمل سقوط میکند پس اگر مدام به ترسهایت فکر کنی هیچ کار مهمی در جهت مقابله با آن انجام ندادید. شاید آنها را اضافه کردی ولی با اولین اقدام و عمل میبینی که این ترسها ناپدید میشوند و جایشان را به موفقیت میدهند.»
امید روزبه؛ «برمودا»، «من باید می رفتم» و محسن چاوشی
امید روزبه ترانه سرای مطرح مهمان برنامه تلویزیونی «برمودا» شد و در بخشی از این برنامه درباره ترانه معروف «من باید میرفتم» که با صدای محسن چاوشی ماندگار شده است، توضیح داد. مسیری که کنش و واکنش مجری و مهمان توجه زیادی را در فضای مجازی به سمت خود جلب کرد.
کامران نجف زاده مجری برنامه در بخشی از این برنامه بود که از امید روزبه درباره حال و هوای او در زمان خلق این ترانه پرسید که به نظر میآید خلق این اثر در موقعیت ویژه انجام گرفته است.
در همین هنگام بود که امید روزبه درحالی که سعی میکرد بغض خود را پنهان کند توضیح داد: ترانهها فرزند موقعیتها هستند و در موقعیتها به وجود می آیند. ترانه «من باید می رفتم» پیش از اینکه با استقبال مخاطبان مواجه شود برای خودم بسیار ویژه بود.
کامران نجف زاده هم گفت: یک شکست عشقی یا شاید یک جدایی تلخ؟
و امید روزبه در همین لحظه بود که مکثی کرد و آهنگ از استودیو پخش و سکوتی بین مهمان و مجری حاکم شد؛ لحظاتی که به شدت با استقبال مخاطبان در فضای مجازی همراه بود و موجب وایرال شدن این قسمت از «برمودا» شد.
همایون شجریان؛ یک دل نوشته برای مادر با طعم لبخند در چهلمین روز درگذشت
همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی که طی روزهای گذشته همراه با گروه اجرایی فعالیتهایش مشغول رسیدگی به روند تولید و انتشار ۲ اثر منتشر نشده از پدر مرحومش بود، در تازهترین پست فضای مجازی خود ضمن انتشار موسیقی تصنیف «خاکستر» از ساختههای زنده یاد محمدرضا شجریان و تنظیم فرهاد فخرالدینی از چهلمین روز درگذشت مادر مرحومش (فرخنده گل افشان) گفت.
وی نوشت: «چهل روز است که مادر از میان ما رفته … اما مهربانی و آرامشش در لحظه لحظه زندگیام جاری است. هر تصویری که از او مانده، روایتی است از عشق، نجابت و مادری که آخرین لحظه عمر از دل جدا نمیشود. روحت شاد و یادت جاودانه...
«مادر (با اشاره به تصنیف خاکستر) همیشه با خنده میگفت بچهها اینجا که میگه «ای ترک غارتگر من»، این رو محمدرضا برای من خونده ها».
سامان احتشامی؛ اون پسر یازده ساله منم!
سامان احتشامی نوازنده و آهنگسازی که طی سالهای اخیر با حضور در برنامهها و تولیدات مختلف پلتفرمها با مخاطبان بیشتری مواجه شده است، طی روزهای گذشته با انتشار عکسی جالب از حضورش در یک مراسم اختتامیه موسیقایی به ارائه خاطراتی پرداخت.
در عکس نوشت سامان احتشامی آمده است:
«اون پسر ۱۰-۱۱ سالهای که آبی پوشیده منم. ردیف جلو هنرمندان به نام (از چپ به راست)
داود گنجهای، مجید کیانی، مرحوم حاج قربان دوتارنواز هستند و اینجا من در مسابقات پیانو برنده شدم در هفتمین جشنواره موسیقی. تالار وحدت».
علی زندوکیلی؛ قدردانی از رانندههای ماشین سنگین با یک غافلگیری
علی زندوکیلی خواننده موسیقی ایرانی هم با انتشار ویدئویی که او را پشت فرمان یک «ماک (کامیون سنگین)» نشان میداد از علاقه مندی های پدر مرحومش به ماشین سنگین گفت.
وی در این ویدئو که او را در حال رانندگی ماشین سنگین به سمت «دارالرحمه» شهر شیراز نشان میداد، توضیح داد: «ما به مناسبت هفدهمین سالگرد کوچ پدرمان که یک «ماک» داشت، تصمیم گرفتیم که اولاً ماک با دماغ را به ماک بی دماغ تبدیل کنیم و بعد با همین ماک بی دماغ جدید بریم به سمت مزار ایشان و این ماشین جدید را نشانش بدهیم.
سلام گرم من به همه رانندههای ماشین سنگین که واقعاً یکی از حلالترین نانهایی که در این جامعه کسب میشود، برگرفته از رانندههای ماشین سنگین است که با مشقت و سختی کار میکنند و من به همه آنها ارادت دارم و دستشان را به گرمی می فشارم».
مهران مدیری؛ انتقادها به کنسرت دبی همچنان ادامه دارد
برگزاری کنسرت مهران مدیری در دبی که در کنار دیگر فعالیتهای این چند هفتهاش با حواشی متعددی روبهرو بوده همچنان در صدر پرخبرترین اخبار مرتبط با فعالیت اهالی موسیقی در فضای مجازی روبهرو است.
فروش بلیتها با قیمتهای نجومی این اجرا که بنا به گزارشها از ۱۰ میلیون تومان فراتر رفته در کنار بازخوانی یک ترانه قدیمی بدون رعایت اجازه و کپی رایت ناشر از جمله مباحث مطرح شده این کنسرت در فضای مجازی موسیقی است.
