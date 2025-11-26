از واکنش به کنسرت مدیری تا آخرین تلاش شهرام شکوهی برای عشق به موسیقی

خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیههای ریز و درشت دنیای موسیقی طی سالهای اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دستاندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانههای رسمی به ارائه و انعکاس فعالیتهای موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقاییشان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که میتواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگیاش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.
شرایطی دارای اهمیت که اکنون نمیتوان به راحتی از آنچه در این بستر رسانهای روی میدهد، بیتفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیبهای عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بیانتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن میشویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاههای خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاریها و رسانههای رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد اما دربرگیرنده ابعادی است که میتواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.
اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانههای رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانههای رسمی و رسانههای فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که میتواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتنابناپذیر است.
یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارشهای هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
مهران مدیری؛ اعتراضهای تندی که از کنسرت دوبی آغاز شد
برگزاری کنسرت مهران مدیری بازیگر، کارگردان و خواننده در دوبی یکی از پرحاشیه ترین و پرواکنشترین روزها را برای این هنرمند پرطرفدار رقم زده است، مسیری که موجب واکنش و اعتراضهای مختلفی در داخل و خارج کشور برای نوع استفاده این هنرمند و برخی دیگر از چهرهها در قالب بازخوانی آثار موسیقایی چهرههای قدیمی موسیقی کشورمان در کنسرتهایشان شده است.
اگرچه درباره نحوه برگزاری کنسرت مهران مدیری و کیفیت آن مباحث زیادی مطرح است و بسیاری بر این باورند که این هنرمند پرطرفدار نباید به واسطه محبوبیت روز افزونش به چارچوب برگزاری کنسرتها با چنین کیفیتی وارد شود، اما به نظر میآید مهران مدیری همچنان اصرار دارد تا در صحنه موسیقی نیز به واسطه همراهی تعدادی از بهترینهای نوازندگی و رهبری ارکستر حضور مستمری داشته باشد. حضوری که در روزهای گذشته بخش اعظمی از انتقادات و حرف و حدیثهای مرتبط با حوزه موسیقی در فضای مجازی را از آن خود کرد.
به عنوان نمونه صفحه رسمی زنده یاد ناصر چشم آذر موزیسین و نوازنده سرشناس ایرانی با انتشار چند استوری، نسبت به استفاده بدون اجازه از آثار این هنرمند فقید حملات تندی را علیه چند چهره سرشناس در ایران داشت.
در شرایطی که کنسرت مهران مدیری واکنشهای فراوانی را در ایران باعث شده است، انتشار این ویدئو و اقرار مدیری به اینکه: «من خواننده نیستم!» موجب ایجاد موج خبری جدیدی درباره این اجرای پرحاشیه در فضای مجازی شد.
علیرضا قربانی؛ یک واکنش موسیقایی به سوختن جنگلهای هیرکانی
تعدادی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی طی روزهای گذشته پس از حریق در جنگلهای هیرکانی منطقه «الیت» مرزنآباد اقدام به انتشار دلنوشتههایی در واکنش به این فاجعه غمانگیز در فضای مجازی کردند.
یکی از هنرمندانی که نسبت به این فاجعه زیست محیطی واکنشهای مختلفی داشت، علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی بود که در ماههای اخیر مشغول برگزاری تور کنسرت «ایرانم» در تهران و شهرهای مختلف کشور است.
علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نسبت به آتشسوزی گسترده جنگلهای هیرکانی که در چند هفته اخیر به جان این سرمایه ملی افتاده است، واکنش نشان داد.
در این ویدئو، تصاویری از شعلههایی که تنههای کهنسال درختان جنگل را میبلعند، همراه با بخشهایی از قطعه «حریق خزان» منتشر شده است.
لازم به توضیح است طی روزهای اخیر بسیاری از هنرمندان عرصه موسیقی از جمله رضا صادقی، پیروز ارجمند، مسعود صادقلو، ناصر زینلی، محسن چاوشی و تعدادی دیگر واکنشهای زیادی نسبت به حریق در جنگلهای هیرکانی منطقه «الیت» داشتند.
سینا ساعی؛ استفاده از تجربه بازیگری و چند اجرای ویژه
سینا ساعی خواننده موسیقی رپ که طی سالهای اخیر در حوزههای بازیگری نیز فعالیتهای متعددی داشته و اخیراً نیز در پروژه نمایشی موسیقایی «خون نگار» به کارگردانی مهیار علیزاده چهره متفاوتی از خود ارائه داده است، چندی پیش بود که با اجرای پرفورمنس دیگر در مسابقه شبکه نمایش خانگی «کارناوال» فصل تازه ای از فعالیتهای خود را آغاز کرده است.
اجراهای اخیر این هنرمند در چند برنامه اخیر «کارناوال» موجب واکنشهای جالب توجهی از سوی کاربران در فضای مجازی شده است. مسیری که سینا ساعی و همراهانش با استفاده از دکوری جذاب، همراهی بازیگران توانمند تئاتر و مولفههای دیگر تلاش کردند تا آرای مخاطبان را از آن خود کنند تا وی به مرحله نیمه نهایی مسابقه برسد.
همین مسیر باعث شده تا بخشهایی از اجراهای ساعی در برنامه در قالب ویدئو و عکسهای تدوین شده با موسیقی به سرعت در فضای مجازی منتشر و بار دیگر نام او را در فضای مجازی پررنگتر کند. شرایطی که به نظر میآید آغازگر فصل جدیدی از فعالیتهای خوانندهای است که این بار با اتکا به تجربههای بازیگری در تئاتر تصمیم دارد کارهای زیادی را انجام دهد.
علی جعفری پویان؛ من این راهی که آمدم با عشق آمدم
علی جعفری پویان نوازنده ویولن، آهنگساز و مدرس موسیقی هم چندی پیش بود که ضمن انتشار یک مطلب در صفحه شخصی خودش با عنوان «من این راهی که آمدم با عشق آمدم» از شرایط این روزهای موسیقی نوشت.
در مطلب نوشته شده از سوی علی جعفری پویان آمده است: چندی پیش در جریان یک پروژه حرفهای اتفاقات تلخ و تکراری اما مدرن تر از قبل افتاد تا بیشتر از قبل هم خودم را بشناسم و هم اطرافیانم را … برای چندمین بار در زندگی ام به این باور رسیدم که کنار هم قرار گرفتن معرفت، منفعت و مصلحت تقریباً در روابط انسانی و حرفهای ناممکن است.
و هرچند وقت یک بار این اعتقاد از دل جریانی تکرار و خودش را با بازیگری انسانهای متفاوت به من ثابت میکند. با تمام دردی که مشاهده ویرانی باورها و نابودی اعتمادها برایمان دارند، اما داشتن وجدان آسوده و پیدا کردن عزت نفس عمیقتر بهترین دستاورد این خرابه است.
یادم باشد خیلی از ما راهمان را با عشق آمده ایم و با عشق ادامه خواهیم داد با این که همراهان ما قصد نابودی مان را داشتند. کاش ما آدم نبودیم، گنجشک بودیم، کبوتر بودیم و این جوری همدیگر را از بین نمیبردیم.
شهرام شکوهی؛ یا میمانم با تمام توان یا میرویم بدون نام و نشان
شهرام شکوهی خواننده موسیقی پاپ در ماههای گذشته با حواشی متعددی روبهرو بود اما همچنان در تلاش است تا بتواند به واسطه لحن و صدای متفاوتی که دارد، در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی حضور موثرتری داشته باشد. شکوهی با انتشار دل نوشتهای در صفحه شخصی اش از آخرین تلاشش برای عشق به موسیقی و صحنه سخن گفت.
وی نوشت:
«متاسفانه یا خوشبختانه همیشه آدم کمالگرایی بودم و موقعیت میانه و بازی به هر جهت را دوست نداشتم … این آخرین تلاش من برای عشقی است که به موسیقی و صحنه دارم یعنی با توجه با توانی که باقی مانده... یا می مانم با تمام توان یا میرویم بدون نام و نشان. سرنوشت را باید از سر نوشت.»
حامد زمانی؛ خیلی حرفها دارم اما بماند به وقتش
حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ که با انتشار آهنگهای «صمود» و «میکشونی» فصل جدیدی از فعالیتهای موسیقایی خود را آغاز کرده است، چندی پیش بود که هم زمان با انتشار یک تک آهنگ جدید دیگر به نام «لگد» دل نوشتهای را منتشر کرد.
در متن نوشته شده از سوی حامد زمانی آمده است:
بعد از مدتها با کار «صمود» و «میکشونی» به جمع دوستان واقعیم برگشتم و قطعه «لگد» را هم منتشر کردم.
خیلی حرفها باهاتون دارم اما بماند برای روزی که وقتش بشه...
دوستتان دارم و از اینکه حمایتم میکنید ممنونم.
برای شنیدن قطعه «لگد» با شعر، آهنگ و صدای حامد زمانی با تنظیم امیرجمالفرد و تهیه کنندگی میثم محمدحسنی اینجا را ببینید.
