فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیههای ریز و درشت دنیای موسیقی طی سالهای اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دستاندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانههای رسمی به ارائه و انعکاس فعالیتهای موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقاییشان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که میتواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگیاش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.
شرایطی با اهمیت که اکنون نمیتوان به راحتی از آنچه در این بستر رسانهای روی میدهد، بیتفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیبهای عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بیانتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن میشویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاههای خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاریها و رسانههای رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که میتواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.
اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانههای رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانههای رسمی و رسانههای فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که میتواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتنابناپذیر است.
یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارشهای هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
حامد زمانی؛ خیلی حرف دارم اما بماند به وقتش …!
حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ که طی سالهای اخیر با فراز و نشیبهای زیادی در فعالیت خود روبه رو بوده، مدتی است که فصل تازهای از فعالیتهایش را آغاز کرده است.
این خواننده چندی پیش بود که ۲ تک آهنگ جدید را پیش روی مخاطبان قرار داد و پس از آن خبر رسید که زمانی خوانندگی تیتراژ فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی را به عهده گرفته است. مسیری که به نظر میآید قرار است دور تازه ای از فعالیتهای حامد زمانی را رقم بزند.
وی طی روزهای گذشته در یکی از پستهای جدید صفحه شخصی اش نوشت:
«سلام به رفقا و طرفدارا و فن پیجهای عزیزم؛ بعد از مدتها با کار «صمود» و «میکشونی» به جمع دوستان واقعیم برگشتم و به زودی قطعه جدیدی با نام «لگد» رو منتشر میکنم. خیلی حرفها باهاتون دارم اما بماند برای روزی که وقتش بشه … دوستتون دارم و از اینکه حمایتم میکنید ممنونم.»
برای شنیدن تک آهنگ «لگد» به خوانندگی حامد زمانی اینجا را ببینید.
همایون نصیری؛ آلبوم «دارکوب» به زودی...
همایون نصیری نوازنده معروف سازهای کوبه ای و سرپرست گروه موسیقی «دارکوب» هم در تازهترین پست فضای مجازی خود با منتشر کردن عکسی از انتشار قریب الوقوع تازهترین آلبوم این گروه خبر داده است.
گروه «دارکوب» تجربیات زیادی را در سالهای اخیر داشته و شاید کنسرت ۱۰ سالگی «دارکوب» که چند سال قبل برگزار شد، مهمترین اجرای زنده این گروه بود که در آن چهرههایی چون علیرضا عصار، امید حاجیلی، حامد بهداد، رضا کولغانی به عنوان خواننده به اجرای برنامه پرداختند.
«دارکوب» خوانندههای دیگری هم در سالهای اخیر داشته و علی زندوکیلی و روزبه بمانی نیز آثاری را در قالب گروه «دارکوب» خواندهاند که مورد توجه قرار گرفته است.
علی قمصری؛ آنچه در اصفهان روی داد یک تغییر فرهنگی بود
علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی کلاسیک ایرانی که طی سالهای اخیر پروژههای متفاوتی را در عرصه موسیقی پیش روی مخاطبان قرار داده، با انتشار ویدئویی که مشتمل بر اجرای تک نوازی تار در یکی از آثار تاریخی شهر اصفهان بود به بیان نقطه نظرات خود درباره پروژه «داستان شهریار» پرداخت و نوشت:
«اصفهان نیمی از جهان گفتند / نیمی از وصف اصفهان گفتند
با این پیش درآمد استاد شهناز عاشق تار شدم و برداشتی احساسی از آن را در پاسخ به مهر اصفهانیهای عزیز در چند روز گذشته تقدیم میکنم. پیش درآمد اصفهان است و از دل این اصفهان «گوشه عشاق» بیرون میآید.
آنچه در اصفهان در اجرای «داستان شهریار» روی صحنه اتفاق افتاد، یک تغییر فرهنگی بود. یک آرمان که فکر نمیکردم در دوران زیستم تجربه اش کنم. آنها که در این اجرا بودند مطمئنم منظورم را حتماً متوجه میشوند. امیدوارم وقار و عمق فرهنگی کشور همیشه رو به رشد باشد.»
سیامک عباسی؛ شروع کنسرتها بعد از یک بازگشت بی سروصدا
سیامک عباسی خواننده مطرح موسیقی پاپ دی سال ۱۴۰۳ بود که با انتشار یک عکس که مشتمل بر تصویر گذرنامه و نشان دهنده سفرش به کشور کانادا بود به نوعی خبر مهاجرت خود را رسانهای کرد و نوشت: «ما آزمودهایم در این شهر بخت خویش.»
مسیری که در آن سوی آبهای چندان دوامی نداشت و سیامک عباسی تصمیم به بازگشت گرفت و از مدتی پیش هم کم و بیش به تولید اثر مشغول بود، تا اینکه وی در تازهترین پستی که منتشر کرد از برگزاری فصل جدید کنسرتهای خود از تهران در روز ۲۱ آذر خبر داد و نوشت:
«این کنسرت ویژهترین و متفاوتترین کنسرت من تا به حال خواهد بود. به مخاطبان عزیزم پیشنهاد میکنم به هیچ وجه این کنسرت را از دست ندهند. خوشبختی شما آرزوی من است.»
سیامک عباسی در ردیف خوانندگان صاحب سبک و گزیده کار موسیقی پاپ ایران بود که از سال ۱۳۹۵ فعالیتهای رسمی خود را در عرصه خوانندگی آغاز و از آن زمان تا چندی پیش تلاش میکرد با ارائه کارهایی تقریباً خارج از مسیر تجاری موسیقی پاپ ایران برای خود طرفدارانی پیدا کند که علاقهمند شنیدن موسیقیهای خاصتری در ژانر پاپ هستند.
این خواننده از جمله هنرمندانی بود که تحصیلات خود را در رشتههای موسیقی و مدیریت فرهنگی به پایان رساند و در مقطع دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی (ادبیات غنایی) به تحصیلات خود ادامه داد.
امیر عظیمی؛ نوزاد چند روز دیگر به دنیا میآید
امیر عظیمی خواننده موسیقی پاپ هم در تازهترین پست صفحه شخصی خود از انتشار تازهترین تک آهنگ و ویژگیهایش سخن گفته و نوشت است:
«قرار بود ۲۸ آذر ۱۴۰۳ هم زمان با اکران فیلم سینمایی «برف آخر» قطعه «بُت» پخش شود اما به هر دلیلی نشد. در مصاحبه برنامه «با ضیا» با علی عزیز فرصتی پیش آمد درد و دل کنم و شعری به قلم رفیق قدیمی و نازنیم علیرضا آذر بخوانم که با توجه به صحنههای فیلم، بیتها را کنار هم چیده بودم … و خوشحالم که بین شما رفقا مورد لطف قرار گرفت که همین موضوع باعث شد دوباره اقدام کنیم و خدا را شکر که این بار شد.
چند روز دیگر این نوزاد به دنیا میآید و از جهان من به جهان شما پا میگذارد، قدرش را بدانید و با آن زندگی کنید، شک ندارم با تمام قلب و روحتان حسش میکنید.»
