از توصیه یک نوازنده برای «فرار» تا «پنیک شدن» معین زد!

خبرگزاری مهر - گروه هنر- علیرضا سعیدی؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

معین زندی؛ می‌خواهند من راخراب کنند

معین زندی مشهور به «معین زد» از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ که بین نسل به اصطلاح «زد» طرفداران زیادی دارد و هر از چندگاهی نیز به واسطه برخی رفتارها و اتفاقاتی که در کنسرت‌هایش انجام می‌دهد، با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در فضای مجازی مواجه می‌شود، چند روز پیش بود که در یکی کنسرت‌هایش حرف‌هایی زد که موجب شد این صحبت‌ها به سرعت در فضای مجازی منتشر و با انتقاداتی هم همراه شود.

وی حین اجرای یکی از قطعات خود خطاب طرفدارانش به ارائه توضیحاتی درباره پلی بک خوانی کنسرت‌های پیشین خود پرداخت و گفت: آن کلیپی که پشت سر من حین خوانش آثارم پخش می‌شود، صدا می‌دهد چرا که باید با صدای من «سینک» شود. اما گویا در همان برنامه هم برنامه ریزی شده بود که من خراب بشم. البته که من خیلی سال است که خراب می‌شوم و بعضی‌ها می‌خواهند من را بزنند.

این خواننده افزود: باور کنید قبل از برگزاری همین کنسرت حالم خیلی بد بود. من در ۳۳ سالگی تازه فهمیدم «پَنیک» چیست؟ الان هم که روی صحنه می‌روم دائم در حال ترسیدن هستم و فکر می‌کنم همه می‌خواهند من را خراب کنند تا کنسرت من خراب شود. اگر یادتان باشد من روی صحنه میکروفن تکان می‌دادم و به نوعی رها بودم اما الان دیگر چنین نیست.

مصطفی راغب؛ آلبوم «فریاد» به زودی منتشر می‌شود

مصطفی راغب از خوانندگان فعال حوزه موسیقی پاپ که طی ماه‌های گذشته هم درعرصه برگزاری کنسرت و هم تولید تک آهنگ استمرار موثری داشته است طی روزهای گذشته بود که در صفحه شخصی خود ضمن انتشار قطعه «آشنا» از انتشار تازه‌ترین آلبوم خود به نام «فریاد» خبر داد.

«کوک تاراز»، «سکوت عاشقانه»، «رسم زمونه»، «رویا» از جمله آثاری هستند که طی هفته‌های گذشته از مجموعه «فریاد» به خوانندگی مصطفی راغب پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند.

«حال نامعلوم» نخستین آلبوم مصطفی راغب در عرصه موسیقی بود که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با برگزاری یک نشست خبری در تالار وحدت تهران رونمایی شد.

سلمان سالک؛ هرجا یک واژه را شنیدید فرار کنید

سلمان سالک از آهنگسازان و نوازندگان فعال حوزه موسیقی ایرانی که در سال‌های اخیر با ارکسترهای مختلف کنسرت‌های متعددی را نیز برگزار کرده است با انتشار یک استوری به جمله قابل توجهی اشاره کرد که معلوم نیست هدف و نگارش آن بر اساس چه رویدادی بوده است.

وی در این استوری نوشت: «هرجا اصطلاح موسیقی معاصر را شنیدید یا دیدید برای عقل و گوش و چشم خودتان احترام قائل شوید و فرار کنید.»

رضا بهرام؛ آلبوم «نیمی از من» به زودی منتشر می‌شود

رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ هم در تازه‌ترین پست مجازی خود از انتشار جدیدترین آلبومش به نام «نیمی از من» خبر داد.

وی درباره این پروژه توضیح داد: بسیار خوشحال و هیجان‌زده هستم که از اولین آلبومم رونمایی می‌کنم. مسیری که بنده و گروهم برای ساخت آن زحمت و تلاش زیادی داشتیم تا بتوانیم اثر قابل قبولی را پیش روی مخاطبان قرار دهیم. ما طی ماه‌های گذشته بیش از ۳۰ تک آهنگ تولید کردیم اما در نهایت تصمیم گرفتیم برای اولین آلبوم مستقل گروه، ۹ قطعه را آماده انتشار کنیم. در این راه هم تمام کوشش انجام شد تا هم اشعار و هم موسیقی آثاری باشند که در شأن و شخصیت شما مخاطبان تعریف شود. فرآیندی که امیدوارم از آن لذت ببرید و خاطره سازی کنید. آلبومی که آن را با عشق به تمام مردم ایران و همه فارسی زبانان دنیا تقدیم می‌کنم.

«صدام کن»، «نگار»، «دل»، «هیچ»، «کاش»، «آرامشی دارم»، «گل عشق»، «شب های بعد از تو»، «آتش»، «مو به مو»، «دیوانه»، «کجایی»، «بیمار»، «از عشق بگو»، «من دیوانه»، «عادلانه نیست»، «دلبرجانم»، «لبخند بزن»، «تا تو از راه رسی»، «بین من و تو» آثاری هستند که تاکنون در قالب تک آهنگ از سوی رضا بهرام پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند.

محمدرضا شایع؛ اشتباه کردم و شرمنده‌ام!

محمدرضا شایع از خوانندگان موسیقی رپ چندی پیش برای حضور در یکی از برنامه‌های شبکه نمایش خانگی به نام «گنگ» که با اجرای علی ضیا به موسیقی رپ پرداخته با انتشار یک ویدئو از طرفداران خود عذرخواهی کرد.

وی در این ویدئو گفت: «من اصلاآادم ناراحت کردن شما نیستم. موقعی این برنامه رو ضبط می‌کردن ۱۰ روز بهم زنگ می‌زدن بیا ولی نمی‌رفتم. آخرش گفتن یعنی نمی‌خوای یه قدم برای رپ تو تهران برداری!؟ من اشتباه کردم فکر می‌کردم این خانواده می‌خواد که کف تهران یه قدم براشون برداشته بشه. شخصیت منو این سال‌ها تو آهنگ‌ها و کارام دیدید الانم اشتباه کردم شرمنده.»