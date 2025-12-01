پیکرهای ۱۰ هزار شهید فلسطینی زیر آوارهای غزه باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، محمود بصل سخنگوی نهاد دفاع شهری نوار غزه اعلام کرد که تلاش‌ها برای بیرون آوردن پیکرهای شهدا از زیر آوار نتیجه بخش نبوده است.

وی اضافه کرد: هیچ تجهیزات ویژه ای برای بیرون آوردن پیکرهای شهدا و آواربرداری وارد نوار غزه نشده است. ما تنها با یک دستگاه در حال کار هستیم و بعد از اتمام کار در منطقه مرکزی یا مناطق جنوبی، به سراغ شهر غزه و مناطق شمالی می‌رویم.

بصل تصریح کرد: تنها یک دستگاه برای آواربرداری به هیچ عنوان کافی نیست. هنوز ۱۰ هزار پیکر زیر آوار حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه باقی مانده است.

این در حالی است که بر اساس توافق آتش بس قرار بود رژیم صهیونیستی راه را برای ورود تجهیزات آواربرداری به نوار غزه باز کند.