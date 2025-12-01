  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

پیکرهای ۱۰ هزار شهید فلسطینی زیر آوارهای غزه باقی مانده است

پیکرهای ۱۰ هزار شهید فلسطینی زیر آوارهای غزه باقی مانده است

یک مسئول فلسطینی به باقی ماندن پیکرهای ۱۰ هزار شهید زیر آوارهای نوار غزه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، محمود بصل سخنگوی نهاد دفاع شهری نوار غزه اعلام کرد که تلاش‌ها برای بیرون آوردن پیکرهای شهدا از زیر آوار نتیجه بخش نبوده است.

وی اضافه کرد: هیچ تجهیزات ویژه ای برای بیرون آوردن پیکرهای شهدا و آواربرداری وارد نوار غزه نشده است. ما تنها با یک دستگاه در حال کار هستیم و بعد از اتمام کار در منطقه مرکزی یا مناطق جنوبی، به سراغ شهر غزه و مناطق شمالی می‌رویم.

بصل تصریح کرد: تنها یک دستگاه برای آواربرداری به هیچ عنوان کافی نیست. هنوز ۱۰ هزار پیکر زیر آوار حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه باقی مانده است.

این در حالی است که بر اساس توافق آتش بس قرار بود رژیم صهیونیستی راه را برای ورود تجهیزات آواربرداری به نوار غزه باز کند.

کد خبر 6674076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر صهیون حیوان صفت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها