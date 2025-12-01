  1. بین الملل
نگرانی صهیونیست‌ها بعد از سخنرانی اخیر «نعیم قاسم»

یک روزنامه عبری زبان به اقدام حزب الله لبنان در برنامه ریزی برای پاسخ به ترور شهید هیثم الطباطبائی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بعد از سخنرانی اخیر دبیرکل حزب الله لبنان مبنی بر اینکه این حزب به جنایت ترور شهید هیثم الطباطبائی در زمان مناسب پاسخ خواهد داد روزنامه معاریو با انتشار گزارشی تاکید کرد که حزب الله درصدد انتقام جویی است و گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کند.

در این گزارش آمده است، یکی از گزینه‌های حزب الله اجرای عملیات علیه رژیم صهیونیستی از طریق نیروهای انصارالله یمن است چرا که الطباطبائی ۹ سال در این کشور فعالیت داشته و نیروهای انصارالله را تقویت کرده بود. به ویژه آنکه یمنی‌ها برای مبارزه با رژیم صهیونیستی به شدت تمایل دارند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است که در هر صورت، حزب الله لبنان برای واکنش به این ترور در حال برنامه ریزی است.

نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در جدیدترین سخنرانی خود تاکید کرده بود که این حزب حق پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید هیثم الطباطبائی را برای خود محفوظ می‌داند و زمان آن را تعیین خواهد کرد.

