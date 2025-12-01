به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان زندی‌نیا در بازید از بازارچه مشاغل خانگی و بانوان سرپرست خانوار با تأکید بر اینکه توانمندسازی بانوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اجتماعی مدیریت شهری، گفت: ایجاد بازارچه‌های خوداشتغالی فرصت مناسبی برای بانوان سرپرست خانوار فراهم می‌کند تا محصولات و صنایع‌دستی خود را در محیطی امن و در شأن بانوی ایرانی عرضه کنند. این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، موجب افزایش پویایی اقتصادی و تقویت روحیه نشاط اجتماعی در شهر خواهد شد.

وی افزود: شورای اسلامی شهر بوشهر و شهرداری بندر بوشهر در هفته نکوداشت بوشهر و مناسبت‌های ملی و مذهبی نسبت به راه اندازی این بازارچه‌ها اقدام نموده اند تا بانوان کارآفرین بتوانند بدون نیاز به واسطه، تولیدات خود را مستقیماً به شهروندان ارائه دهند.