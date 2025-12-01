  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

باند کلاهبرداری با رسیدساز جعلی در گناوه منهدم شد

گناوه- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از دستگیری و انهدام باند کلاهبرداری ۳۴ میلیارد ریالی با روش رسید ساز جعلی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن غضنفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اطلاع از وقوع چندین فقره کلاهبرداری از کسبه و بازاریان شهر گناوه از طریق رسید ساز جعلی، پلیس آگاهی شهرستان گناوه با ورود به موقع و انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق شدند اعضای ۴ نفری این باند حرفه‌ای و غیربومی را حین خروج از شهرستان در یک عملیات منسجم دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه افزود: از این باند تعداد ۲ دستگاه خودرو حامل کالاهای خریداری شده با روش رسید ساز جعلی توقیف شد.

وی گفت: متهمین با پرونده متشکله به مرجع قضائی معرفی شدند.

