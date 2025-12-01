قادری: هیئات مذهبی بوشهر فضای عمومی را به نام حضرت زهرا (س) معطر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قادری در نشست شورای هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی استان بوشهر با اشاره به نقش بسیج در همه عرصهها، بهویژه جنگ نرم، گفت: امروز مهمترین مطالبه رهبر انقلاب از فعالان فرهنگی آن است که در میدان اجتماعی اثرگذاری واقعی داشته باشند.
وی با بیان اینکه شورای شبکه هیئات باید در همه شهرستانها بهصورت جدی، رسمی و منظم فعال شود، افزود: در ارزیابی مدیران استانی، بر تشکیل مستمر جلسات این شورا تأکید شده است تا هیئات دانشجویی، دانشآموزی، رزمندگان، کانونها، مشعر و خیرین در کنار یکدیگر به تصمیمسازی و اقدام مشترک در زیست بوم هیأت و تشکلهای دینی برسند.
حجتالاسلام قادری تأکید کرد: این هماهنگی، پشتوانه مهمی برای انسجام فعالیتهای فرهنگی و تشکیلاتی هیئات خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به نزدیکشدن ایام میلاد حضرت زهرا (س)، بر ضرورت ایجاد جلوههای اجتماعی هیئات تأکید کرد و گفت: برپایی مواکب خیابانی، فعالیتهای شادمانه و برنامههای اجتماعی در سطح شهرها باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: با سهولت صدور مجوزهای مواکب شهری، هیئات میتوانند بدون نگرانی از مسائل قانونی، مواکب خود را برپا کنند و فضای عمومی را به نام حضرت زهرا (س) معطر سازند.
حجتالاسلام قادری با اشاره بر برگزاری رویداد روز ستایشگری و نوای آئینی گفت: این رویداد امروز به یک مراسم ملی و فراملی تبدیل شده است و آثاری حتی از کشورهای اسلامی در دبیرخانه وصول میشود.
